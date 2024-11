NDR-Sport Dezimiertes Hannover 96 erkämpft beim 1. FC Köln einen Punkt Stand: 30.11.2024 14:54 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat beim 1. FC Köln einen Punkt erkämpft. Beim 2:2 (1:0) gingen die "Roten" in Führung, schwächten sich dann aber selbst. Dennoch warten die Norddeutschen nun seit drei Spielen auf einen Sieg.

Von Martin Schneider

Jessic Ngankam köpfte die Niedersachsen nach einem Freistoß in Führung, ehe Kölns Tim Lemperle den leistungsgerechten Ausgleich erzielte. Der eingewechselte Damion Downs ließ die Rheinländer vom Sieg träumen, ehe Florian Kainz ins eigene Tor traf und den Niedersachsen einen Punkt bescherte. Die Gäste mussten nach einem Platzverweis für Max Christiansen zudem lange in Unterzahl spielen.

In der Tabelle klettern die "Roten" vorerst auf den dritten Tabellenplatz, können am Sonntag jedoch wieder vom Karlsruher SC verdrängt werden, der den HSV empfängt (13.30 Uhr, im NDR Livecenter).

"Es war in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel meiner Mannschaft", sagte 96-Coach Stefan Leitl nach der Partie. "Wir müssten da eigentlich höher als nur 1:0 führen. Die zweite Hälfte beginnt dann denkbar schlecht."

Köln drückt, Hannover trifft

Im ausverkauften Müngersdorfer Stadion gehörte den Gastgebern die Anfangsphase - und ein Ex-"Roter" hatte in der sechsten Minute die Führung auf dem Fuß: Linton Maina lief frei auf Ron-Robert Zieler zu - der Keeper der Niedersachsen ging aus dem Duell als Sieger hervor. Zudem hob der Linienrichter die Fahne, ein potenzieller Treffer der Kölner wäre überprüft worden. Zehn Minuten später ging Lemperle im Strafraum der Gäste zu Boden, doch Schiedsrichter Sören Storks ließ weiterspielen.

Hannover schnaufte danach erstmal durch und besann sich auf seine Stärken - die Standardsituationen. Nach einem Freistoß von Enzo Leopold sprang Ngankam in der 25. Minute am höchsten und köpfte die Niedersachsen in Führung. Es war bereits der neunte Treffer der "Roten" in dieser Spielzeit nach einem ruhenden Ball - Ligabestwert! Das Gegentor nahm dem FC spürbar den Wind aus den Segeln. Hannover wurde von Minute zu Minute stärker, die Führung war verdient.

96 verpasst das zweite Tor und die Partie dreht sich

Und beinahe wäre sie noch höher ausgefallen. Wieder ruhte der Ball, wieder wurde es gefährlich für die Kölner: Hannovers Stürmer Havard Nielsen zog freistehend in der 39. Minute ab, doch Dominique Heintz konnte kurz vor Linie noch für die "Geißböcke" klären. So blieb es beim 1:0 für die Gäste zur Pause.

Doch nach dem Seitenwechsel entglitt den "Roten" die Partie. Bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff setzte sich Kölns Lemperle robust gegen Hannover-Verteidiger Josh Knight durch und traf anschließend abgezockt zum Ausgleich für die Gastgeber. In der 52. Minute schienen die Kölner die Partie gedreht zu haben: Eric Martel jubelte über das vermeintliche 2:1 der Gastgeber, doch der Mittelfeldspieler stand beim Abschluss Millimeter im Abseits, der Treffer zählte zu Recht nicht.

Hannovers Christiansen kassiert Rot

Mitten hinein in die schwungvolle Phase der Rheinländer schwächte sich Hannover zudem noch selbst. Christiansen trat in der 55. Minute mit offener Sohle Kölns Martel auf den Knöchel und kassierte dafür vollkommen zu Recht die Rote Karte. Über eine halbe Stunde mussten die Gäste nun in Unterzahl agieren und zogen sich auf dem Feld immer mehr zurück. Der Druck der Kölner blieb konstant. Es wirkte minutenlang so, als wäre der Führungstreffer der "Geißböcke" nur eine Frage der Zeit.

Dann überschlugen sich die Ereignisse. In der 81. Minute erzielte Downs die Führung für den FC, die diesmal der Überprüfung standhielt. Danach sah alles nach einem Sieg für die Gastgeber aus, 96 hatte seit der ersten Halbzeit nicht mehr auf das gegnerische Tor geschossen. Doch in der vorweihnachtlichen Zeit verteilten die Kölner Geschenke: Kainz traf in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor und rettete den "Roten" einen schmeichelhaften Punkt.

Spielstatistik 1. FC Köln - Hannover 96

14.Spieltag, 30.11.2024 13:00 Uhr

1. FC Köln 2 Hannover 96 2

Tore:

0:1 Ngankam (25.)

Ngankam (25.) 1:1 Lemperle (48.)

Lemperle (48.) 2:1 Downs (81.)

Downs (81.) 2:2 Kainz (86., Eigentor)

1. FC Köln: Schwäbe - Pauli (71. Downs), Hübers, Heintz - Ljubicic (90. Uth), Huseinbasic, Martel, Paqarada - Lemperle, L. Waldschmidt (71. Kainz), Maina (90. Thielmann)

Hannover 96: Zieler - Knight, Halstenberg, Neumann - Muroya (85. Voglsammer), Leopold, Christiansen, Dehm - Nielsen - Tresoldi (61. F. Kunze), Ngankam (82. Momuluh)

Zuschauer: 50000 (ausverkauft)

