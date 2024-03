Sieg gegen Österreich Deutsche Handballer sichern Olympia-Ticket Stand: 17.03.2024 16:06 Uhr

Erleichterung pur bei Deutschlands Handballern: Das DHB-Team hat sein Endspiel ums Olympia-Ticket in Hannover gegen Österreich mit 34:31 (18:15) gewonnen und damit auch Bundestrainer Alfred Gislason den Job gesichert. Julian Köster und Renars Uscins stachen heraus.

Ein kurzer Freudentanz auf dem Parkett, ein symbolisches "Ticket to Paris", ein kollektives Aufatmen: Den deutschen Handballern fiel nach Schlusspfiff eine enorme Last ab. "Erleichterung" sei das vorherrschende Gefühl, sagte Torwart Andreas Wolff nach Spielende zur ARD. "Das war das erwartet schwere Spiel gegen Österreich."

Die Mannschaft sicherte damit auch ihrem Trainer den Job, Gislasons Vertrags bis zur Heim-WM 2027 war an die erfolgreiche Qualifikation für Paris geknüpft. "Es ist schön, dass die Mannschaft das mit diesem Statement erreichen konnte", sagte Wolff.

Gislason: "War sicher, dass wir es schaffen"

Auch der Isländer freute sich darüber, dass Fakten geschaffen wurden, gab sich aber cool: "Mein Vater hat sich mehr Sorgen gemacht als ich. Ich war sicher, dass wir es schaffen würden", sagte Gislason im Sportschau-Interview. Die Diskussionen um seine Person waren ihm unangenehm: "Ich war genervt über das ganze Gerede."

Gislason richtete sich auch an Kritiker seines Teams: "Es wird nicht anerkannt, was diese junge Truppe leistet. Keine andere Mannschaft hat so viele junge Spieler wie wir." Von denen hob der Isländer Renars Uscins und Julian Köster hervor, beide trafen gegen Österreich achtmal. Uscins wurde zum dritten Mal in Folge zum "Man of the Match" gewählt, Köster überzeugte wie bei der Heim-EM auch mit seiner herausragenden Abwehrarbeit.

Uscins: "Haben noch viel zu lernen"

"Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben einen riesen Fight geliefert", sagte Uscins zur ARD. "Wir haben noch viel zu lernen. Das ist etwas, woran wir wachsen.

Der große Kampf war nötig, auch für Österreich stand viel auf dem Spiel: Es ging um die erste Qualifikation für ein olympisches Handballturnier seit 1936.

Deutschland begann erneut nervös und startete mit zwei Ballverlusten im Angriff, anders als am Sonnabend gegen Kroatien ließ das DHB-Team den Gegner aber nicht davonziehen. Dank einer kompakten Abwehr erzielten die Gastgeber vier Tore in Folge und drehten das 0:2 zu Beginn in eine 4:2-Führung.

DHB mit starker Abwehrarbeit

Julian Köster knüpfte mit seiner starken Defensivarbeit und drei frühen Treffern an seine tolle Heim-EM im Januar an. Auffällig: Wenn die Österreicher schnell in den Angriff umschalten konnten, kamen sie zu Torerfolgen. Wenn die deutsche Abwehr formiert war, hatten Nikola Bilyk und Co. große Probleme, gegen den Mittelblock um Köster, Johannes Golla und Marian Michalczik Lösungen zu finden.

Dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand, wurde bei einer kurzen Rudelbildung deutlich, die man im Handball seltener sieht: Jannik Kohlbacher stritt sich Stirn an Stirn mit Bilyk, beschwerte sich über ein hartes Foul von Lukas Herburger gegen Deutschlands Spielmacher Juri Knorr. Herburger bekam eine Zwei-Minuten-Strafe, Deutschland nutzte die Überzahl und setzte sich mit 13:10 etwas ab (21.).

"Super Jungs, überragend gespielt", lobte Bundestrainer Alfred Gislason in der folgenden Auszeit. Auch beim Isländer schien eine gewisse Erleichterung spürbar. Der 64-Jährige hatte mehrfach betont, mit dem Team weiterarbeiten zu wollen.

Uscins mit starker erster Halbzeit

Seiner Mannschaft schien die Führung Sicherheit zu geben, vor der Halbzeit wuchs der Vorsprung kurzzeitig auf fünf Tore. Der Mittelblock fing zwei Kreisanspiele ab, vorne stellte Renars Uscins auf 18:13 (29.). Der Hannoveraner war mit sechs Toren in der ersten Halbzeit erneut bester Werfer beim DHB.

Die Österreicher hielten aber den Anschluss, erzielten noch vor der Pause zwei Tore und verkürzten nach Wiederanpfiff auf 16:18 (31.). Kurz darauf wechselte Gislason die Torhüter, brachte U21-Weltmeister David Späth für Andreas Wolff, der mit sieben Paraden eine ordentliche erste Halbzeit gezeigt hatte.

Bozovic macht Deutschland Probleme

Beide Keeper waren es, die Deutschland ein Polster und eine lautstarke Halle verschafften. Späth parierte die ersten beiden Würfe auf sein Tor und riss gewohnt emotional die 10.099 Zuschauerinnen und Zuschauer mit, Wolff hielt einen Siebenmeter - das DHB-Team zog wieder auf 23:18 davon (39.).

Österreich agierte in der Abwehr zu statisch, Deutschland kam anders als in den ersten beiden Qualifikationsspielen zu vielen Toren aus dem Rückraum. Offensiv hielt Janko Bozovic den vermeintlichen Underdog am Leben, der 38-Jährige von Al Sulaibikhat (Kuwait) traf im zweiten Durchgang sechsmal für die Österreicher. Zehn Minuten vor dem Ende lag Deutschland nur mit zwei Treffern vorn.

Die Schlussphase blieb spannend: Zweieinhalb Minuten vor dem Ende lag das DHB-Team mit 31:29 vorn, Gislason warnte sein Team in der Auszeit: "Nicht die Zeit runterspielen, wir müssen uns bewegen", schrie der Isländer. Spielmacher Juri Knorr machte mit dem 32:29 70 Sekunden vor Schluss den Deckel drauf.

Local Hero Uscins vom TSV Hannover-Burgdorf wurde wie bereits gegen Algerien und Kroatien zum Man of the Match gewählt, er traf in drei Spielen 26-mal.