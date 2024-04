NDR-Sport Volleyball: Stuttgart zu stark, SSC Schwerin verpasst Meistertitel Stand: 28.04.2024 19:52 Uhr

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin müssen weiter auf ihren 13. Meistertitel warten. Am Sonntag verloren die Mecklenburgerinnen gegen den MTV Stuttgart mit 1:3 (25:17, 20:25, 13:25, 13:25) und damit die "Best of Five"-Serie mit 2:3.

SSC-Trainer Felix Koslowski blickte im NDR Interview nach der Niederlage mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf die Saison zurück: "Wir hatten so viele Rückschläge. Hätte uns jemand im November oder Dezember gesagt, dass wir am Ende in der Finalserie stehen und da auch ins fünfte Spiel gehen - da hätten wir viel Geld für bezahlt."

"Unglaublich, was die Mannschaft in dieser Saison geleistet hat."

— SSC-Coach Felix Koslowski

Ähnlich äußerte sich Libera Anna Pogany, die den Club nach sechs Jahre verlässt: "Natürlich ist da jetzt erst einmal eine Enttäuschung, weil wir uns gerade in der eigenen Halle mehr erhofft hätten. Aber in ein paar Tagen werden wir realisiert haben, was wir geschafft haben - da ist auch eine Menge Stolz. Ich gehe mit großer Dankbarkeit."

SSC gibt Führung aus der Hand

Das insgesamt neunte Duell der beiden Clubs in dieser Saison war ein einseitiges. Lediglich im ersten Satz konnte der SSC dagegenhalten - auch, weil der Titelverteidiger noch zu viele Fehler machte. Das änderte sich in den anschließenden Durchgängen, in denen die Stuttgarterinnen immer sicherer wurden.

War der zweite Satz noch dank einer Schweriner Aufholjagd relativ knapp, so dominierten die Schwäbinnen den dritten Satz fast nach Belieben. Vor allem gegen die Diagonalangriffe fand der SSC keine Mittel. Das gleiche Bild bot sich den Zuschauenden in der ausverkauften Schweriner Halle, darunter auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), im vierten Durchgang: Schnell lag der SSC mit 4:10 hinten, der MTV baute die Führung konsequent weiter aus und verwandelte schließlich den ersten von elf Matchbällen zum Sieg und Triple aus Supercup, Pokal und Meisterschaft.

Fanfest am Montag in Schwerin

Der SSC lädt am Montag (17 Uhr) in der Halle zu einem Fanfest ein. Ebenso ist klar, dass auch der erste Titel der kommenden Saison zwischen beiden Teams ausgespielt wird. Weil Stuttgart den Pokal gewann ist, ist der SSC als Vizemeister ebenfalls für den Supercup qualifiziert.

