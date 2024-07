NDR-Sport THW Kiel startet in Vorbereitung: Das Warten aufs Software-Update Stand: 25.07.2024 13:39 Uhr

Der THW Kiel hat am Donnerstag die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga aufgenommen. Wegen Olympia-Abstellungen fehlen Trainer Filip Jicha gleich neun Spieler. Dabei gibt es viel zu tun.

Bei der ersten Einheit waren nur acht Spieler dabei. Mit Blick auf die deutschen Olympia-Fahrer Andreas Wolff und Rune Dahmke (Ersatz), die Norweger Harald Reinkind und Petter Överby, den Kroaten Domagoj Duvnjak, den Schweden Karl Wallinius, den Franzosen Samir Bellahcene (Ersatz), den Dänen Magnus Landin und den Ungarn Bence Imre sagte Jicha: "Am 16. August fangen wir dann an, die Software der Nationalmannschaften zu überschreiben."

Nur zwei Neuzugänge sind schon in Kiel

Seine Mannschaft hat ein gewisses Update auch nötig. Gerade einmal 47 Punkte holte der Rekordmeister in der abgelaufenen Runde in 34 Spielen. So schlecht waren die "Zebras" seit 21 Jahren nicht. Das einzig Gute: Trotz der bescheidenen Ausbeute reichte es am Ende zumindest noch für einen Platz in der European League.

Auch mit hochkarätigen Neuzugängen soll es in der Bundesliga nun wieder nach oben gehen. Anders als Wolff und Imre sind Emil Madsen (von GOG Gudme aus Dänemark) und Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) schon in der ersten Phase der Vorbereitung mit dabei. Vor allem für den Rückraumspieler Madsen sei das wichtig, betonte Jicha.

Der 23-jährige Däne selbst trauert seiner verpassten Paris-Chance noch ein bisschen hinterher. "Olympia bleibt für mich weiter ein Traum", sagte Madsen, der sich nach eigener Aussage in seiner neuen Umgebung aber wie auch Zerbe schon sehr wohl fühlt.

Jicha nennt kein konkretes Saisonziel

Bis zur Rückkehr der Paris-Fahrer muss Jichas Software-Update für den Kader warten. Zunächst kommen Spieler von Kooperationsverein TSV Altenholz dazu, später helfen dann Spieler aus dem eigenen Nachwuchs aus. Nachwuchs-Torhüter Leon Nowottny gehört nunmehr fest zum Kader. Wieder komplett ist der Kader rechtzeitig zum Abschiedsspiel der langjährigen THW-Spieler Niclas Ekberg und Steffen Weinhold. Auch der Schwede Eric Johansson, der wegen einer Knieoperation auf die Olympischen Spiele verzichtet hat, soll dann wieder einsteigen.

Wohin die Reise in der neuen Saison geht, ist schwer zu sagen. Ein konkretes Saisonziel nannte auch Jicha noch nicht. Es steht allerdings fest, dass Kiel größere Ansprüche als den vierten Platz in der Abschlusstabelle hat. Die erste Herausforderung wartet am 5. September (20.30 Uhr): Dann steht das Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen an.

