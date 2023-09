NDR-Sport Davis Cup: Zverev muss verletzt absagen Stand: 11.09.2023 11:37 Uhr

Die deutschen Tennis-Herren müssen im Davis-Cup-Spiel in Bosnien-Herzegowina auf Alexander Zverev verzichten. Der Hamburger laboriert an einer Muskelverletzung, die eine Teilnahme an der Partie vom 16. bis 17. September in Mostar unmöglich macht.

Die Blessur hatte sich der 26-Jährige bei den US Open im Viertelfinalspiel gegen Carlos Alcaraz zugezogen. Bereits im zweiten Satz des Matches hatte der Oberschenkel gezwickt, Zverev spielte dennoch weiter und verlor gegen den Spanier 3:6, 2:6, 4:6. "Ich habe eine Beule am Bein, das deutet auf einen Riss hin", hatte Zverev bereits nach der Niederlage angedeutet, möglicherweise eine Verletzungspause einlegen zu müssen.

Kohlmann: "Ausfall wiegt schwer"

"Der Ausfall von Alexander wiegt natürlich schwer, weil er gerade in den vergangenen Wochen zu alter Stärke zurückgefunden hat und ein absoluter Ausnahmespieler ist. Bei dieser wichtigen Partie hätten wir ihn natürlich gerne dabeigehabt, aber ich bin überzeugt, dass wir auch ohne ihn stark genug sein werden, um gegen Bosnien-Herzegowina zu bestehen", sagte Davis Cup-Teamchef Michael Kohlmann, der als Ersatz für Zverev rückt Maximilian Marterer nachnominierte.



