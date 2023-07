NDR-Sport Beim HSV aussortiert: Kittel wechselt nach Polen Stand: 20.07.2023 11:06 Uhr

Einen Monat nach seinem Abschied vom HSV hat Sonny Kittel einen neuen Club gefunden. Der Spielmacher wechselt nicht in die USA, nicht in die arabische Welt und auch nicht wie vor einigen Wochen spekuliert zu Hannover 96 - sondern nach Polen.

Der 30 Jahre alte Offensivspieler, dessen Eltern und Großeltern aus Polen stammen, unterschrieb einen bis 2026 gültigen Vertrag beim polnischen Meister Rakow Tschenstochau. Der Club spielt derzeit um die Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase, gewann das Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde gegen Flora Tallinn (Estland) mit 1:0. Am kommenden Wochenende beginnt in der polnischen Ekstraklasa die Saison.

Kittel spielte von 2019 bis Ende der abgelaufenen Saison für den HSV. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte er mit den Hamburgern jeweils in der Relegation den Bundesliga-Aufstieg verpasst. Seinen letzten Treffer erzielte Kittel beim 1:3 des HSV im Relegations-Rückspiel am 5. Juni gegen den VfB Stuttgart. Insgesamt bestritt er für die Hanseaten 140 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore.

Wechsel in die USA und nach Saudi-Arabien platzten

In der vergangenen Saison hatte er mehrfach versucht, den Verein zu verlassen. Im Sommer wollte er in die Major League Soccer zum US-amerikanischen Hauptstadt-Club DC United wechseln. Im Winter schien sein Abgang nach Saudi-Arabien bevorzustehen. Ein angeblich millionenschwerer Vertrag dort winkte. Doch der HSV und Trainer Tim Walter legten ihr Veto ein.

Zum Ende der Saison zeigte Kittel noch einmal seine Qualitäten und half der Mannschaft, zumindest die Relegation zu erreichen. Dennoch gab es kein Angebot für eine Vertragsverlängerung, worüber sich der Mittelfeldspieler via Instagram enttäuscht geäußert hatte. Als Nachfolger verpflichtete der HSV Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig.

