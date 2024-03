Basketball live Hamburg Towers - Bayern München vor Rekordkulisse Stand: 24.03.2024 06:57 Uhr

Das Jubiläumsspiel des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers gegen den FC Bayern München wird heute vor einer Rekordkulisse ausgetragen. Die Hamburger knacken den fast zwei Jahrzehnte alten Zuschauerrekord in der Hansestadt. NDR.de zeigt das Spiel im Livestream.

Die Towers, die ihr zehnjähriges Bestehen feiern, erwarten mehr als 11.600 Zuschauer für die Partie (15.30 Uhr) gegen den Pokalsieger. Es ist zum einen die größte Kulisse der aktuellen BBL-Saison und zum anderen das größte Basketball-Event in der Hansestadt seit 2006. Damals spielten Dirk Nowitzki und die deutsche Nationalmannschaft beim Testspiel gegen Kanada vor 10.925 Zuschauern.

"Wir haben die Inselpark Arena, in der wir uns unglaublich wohlfühlen und in der eine tolle Atmosphäre und Riesenstimmung herrscht. Aber dass jetzt doppelt so viele Fans in der Halle sind, das ist etwas ganz Besonderes", sagte Towers-Cheftrainer Benka Barloschky voller Vorfreude.

Schmerzhafte Niederlage in Würzburg

Für die Hamburger dürfte der hohe Zuschauerzuspruch ein Ansporn im Kampf um Play-offs sein. Das Team liegt in der Tabelle aktuell auf dem neunten Platz und verlor zuletzt auswärts bei den Würzburg Baskets mit 76:96 (38:47).

Auf dem Papier eine klare Sache, doch Coach Barloschky sagte nach der Partie: "Ich glaube, 20 Punkte spiegeln die Partie nicht so richtig wider. Natürlich bin ich mit dem letzten Viertel nicht zufrieden, da haben wir das Spiel dann etwas hergeschenkt. Ich bin aber auch realistisch und weiß, wie schwer es ist, dann noch die Konzentration und Energie aufrecht zu halten."

Towers brauchen Siege für Play-off-Teilnahme

Dennoch schlagen für die Towers nun zehn Niederlagen nach 22. Saisonspielen zu Buche. Die Towers haben zwar zwei Partien weniger absolviert als die Baskets Bonn, die in der Tabelle vor ihnen stehen. Doch den Hamburgern helfen in der Schlussphase der Saison nur noch Siege, um die Play-offs noch erreichen zu können.

Gegen München wird dies allerdings schwer genug. Der aktuelle Tabellenzweite gewann am vergangenen Wochenende nach einer Aufholjagd noch mit 77:71 (32:46) bei der BG Göttingen. Die Bayern haben neun der letzten zehn Ligaspiele gewonnen und greifen nach der Tabellenspitze.

Ausgeglichene Historie zwischen Hamburg und München

Neben der sicherlich lautstarken Unterstützung ihrer Fans kann den Towers auch die Historie Mut machen. Von bisher acht Duellen mit Bayern München konnten die Hamburger vier für sich entscheiden. Zwar ging das Hinspiel in München mit 79:90 verloren, doch die Norddeutschen gewannen drei der vergangenen vier Vergleiche mit dem fünfmaligen deutschen Meister. Vielleicht haben die über 11.000 Zuschauer am Sonntag ja wieder Grund zu jubeln.

Zudem sehen sie ihre Mannschaft in einem neuen Outfit. Eigens für die Partie wurde ein "Signature Jersey" entworfen. Das exklusive Trikot zieren die Unterschriften aller bisherigen 128 Spieler und Trainer des Profi-Teams in den vergangenen zehn Jahren.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 24.03.2024 | 19:30 Uhr