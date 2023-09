NDR-Sport Alexander Zverev zieht bei US Open mühevoll ins Achtelfinale ein Stand: 03.09.2023 07:01 Uhr

Alexander Zverev hat bei den US Open in New York das Achtelfinale erreicht. Der Tennisprofi aus Hamburg schlug den Bulgaren Grigor Dimitrow in einer hochklassigen Partie mit 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1.

Der 26-jährige Zverev benötigte am späten Samstagabend (Ortszeit) gute Nerven und viel Kampfgeist, um nach 3:38 Stunden Spielzeit zum vierten Mal in Folge die Runde der letzten 16 in Flushing Meadows zu erreichen. Nach dem im Tiebreak verlorenen ersten Satz ging auch der zweite Durchgang in die "Verlängerung", ehe der bei den US Open an Nummer zwölf gesetzte Deutsche in den Sätzen drei und vier jeweils mit 6:1 die Oberhand behielt. "Die ersten beiden Sätze waren die besten zwei Sätze meiner Saison, es war ein unglaublich hohes Level. Er ist dann müde geworden und ich bin meinen Weg gegangen", sagte Zverev nach dem Vier-Satz-Match. "Diese Battles und diese Atmosphäre in New York habe ich vermisst."

Tiebreak im zweiten Satz der Wendepunkt

Gegen Dimitrow, die Nummer 19 der Welt, war es für Zverev der sechste Sieg in Folge im insgesamt siebten Duell. Zum Auftakt der Night-Session im Louis Armstrong Stadium entwickelte sich zunächst ein Match auf hohem Niveau. Dimitrow stellte Zverev vor allem mit vielen Slice-Schlägen vor Probleme. Nach 1:10 Stunden holte sich der Bulgare nervenstark den ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang lag Zverev bereits mit 2:4 zurück, schaffte dann aber das Comeback. Der dramatisch gewonnene Tiebreak war der Wendepunkt im Match. Plötzlich lief es für Zverev. Während ihm früh im dritten Satz ein Break gelang, ließ die Kraft beim Bulgaren spürbar nach. Am Ende des fast vierstündigen Matches war Dimitrow sichtbar angeschlagen und konnte sich nur noch schleppend bewegen. Zverev verwandelte seinen ersten Matchball.

Nächster Gegner ist Jannik Sinner aus Italien

Im Achtelfinale trifft der Olympiasieger auf Jannik Sinner aus Italien. Mit dem Weltranglistensechsten wartet am Montag (Ortszeit) der erste richtig dicke Brocken auf Zverev.

