NDR-Sport 2:2 nach 2:0 gegen Schalke: Baumgarts HSV taumelt weiter vor sich hin

Fußball-Zweitligist Hamburger SV steckt weiter in der Krise. Am Sonnabend verspielte der HSV eine 2:0-Führung und musste sich gegen Schalke 04 am Ende mit einem 2:2 (2:0) begnügen. Die Diskussionen um Trainer Steffen Baumgart dürften weitergehen.

Das Remis gegen die zuvor wenig überzeugenden Schalker bedeutete das vierte Ligaspiel in Folge ohne Sieg für den HSV. Mit einem Dreier hätten die Norddeutschen auf Tabellenplatz drei springen können. So rutschten sie auf Rang sieben ab und könnten am Sonntag im allerschlechtesten Fall auf Platz neun durchgereicht werden.

Der HSV-Trainer überzeuge ihn "total mit seiner Arbeit, die er hier macht. Die Spieler und der Zusammenhalt überzeugen mich und deswegen bin ich absolut optimistisch", hatte Hamburgs Sportvorstand Stefan Kuntz im "Sky"-Interview vor dem Spiel gesagt und hinzugefügt: "Nein, aktuell" müsse sich der Trainer keine Sorgen um seinen Job machen. "Generell bin ich persönlich ein Freund von Kontinuität."

Zweite HSV-Hälfte gibt Rätsel auf

Gegen Schalke fehlte Baumgarts Elf einmal mehr die Konstanz. Einer soliden bis guten ersten Hälfte folgte eine lange Zeit ganz schwache zweite. Ideen- und irgendwie antriebslos taumelte der HSV einer Niederlage entgegen. Erst in der Schlussphase drehten die Gastgeber wieder etwas auf, verpassten aber gute Möglichkeiten für ein Happy End.

Richter trifft per Freistoß

Eine knappe halbe Stunde passierte im Volksparkstadion so gut wie nichts, die Partie plätscherte vor sich hin. Dann riss ein ruhender Ball die HSV-Fans von den Sitzen. Marco Richter jagte das Leder aus 20 Metern in die Maschen - 1:0 für die Hamburger (29.). Schalke-Keeper Justin Heekeren sah dabei nicht sonderlich gut aus, machte einen Schritt nach innen und entblößte dadurch die Torwart-Ecke, wo der Ball einschlug.

Königsdörffer macht HSV-Doppelschlag perfekt

Der Wiederanpfiff ertönte und wieder durfte der HSV-Anhang jubeln: Nur wenige Sekunden nach dem 1:0 traf Ransford-Yeboah Königsdörffer zum 2:0 für die Gastgeber (30.). Schalkes Ron Schallenberg hatte die Übersicht verloren und einen katastrophalen Querpass vor dem eigenen Tor gespielt. Königsdörffer spritzte dazwischen, umkurvte Heekeren und hämmerte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor - was für ein Doppelschlag durch den HSV.

Younes bringt Schalke wieder ran

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hanseaten die Partie zunächst im Griff, bis Sebastian Schonlau einen hohen Ball mit dem Oberschenkel äußerst unglücklich genau vor die Füße von Amin Younes ablenkte. Frei vor dem Tor traf der Schalker zum Anschlusstreffer - 1:2 (57.).

Karaman gleicht aus

Die "Königsblauen" witterten ihre Chance gegen nun nervös agierende Hamburger. Richter hätte wieder Ruhe reinbringen können, verfehlte aber um Zentimeter den Torwinkel (69.). Auf der anderen Seite sorgte Kenan Karaman für Entsetzen beim HSV-Anhang, als er zum verdienten 2:2 traf (74.).

Die Gastgeber wachten jetzt wieder auf, spielten nach vorne. Silvan Hefti (81.) und Davie Selke (90.) verpassten Chancen zum späten Siegtreffer, der dem Team drei Punkte und dem Trainer etwas Ruhe gegeben hätte. So mussten sich alle nach dem Schlusspfiff Pfiffe von den Rängen anhören.

Spielstatistik Hamburger SV - FC Schalke 04

13.Spieltag, 23.11.2024 20:30 Uhr

Hamburger SV 2 FC Schalke 04 2

Tore:

1:0 Richter (29.)

Richter (29.) 2:0 Königsdörffer (30.)

Königsdörffer (30.) 2:1 Younes (57.)

Younes (57.) 2:2 Karaman (74.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Schonlau, Elfadli, Muheim - Mikelbrencis (59. Hefti), Poreba, Meffert (59. Perrin), Katterbach (79. Dompé) - Richter (71. Karabec) - Selke, Königsdörffer (71. Stange)

FC Schalke 04: Heekeren - Bulut, Schallenberg, M. Kaminski, Murkin - Grüger (90.+3 Kalas), Seguin (84. Donkor) - Sylla (79. Aydin), Bachmann, Younes - Karaman

Zuschauer: 57000 (ausverkauft)

