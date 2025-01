Handball | Bundesliga Zwickau unterliegt Tabellenführer Ludwigsburg - THC rettet Punkt gegen Metzingen Stand: 22.01.2025 21:47 Uhr

Sachsen Zwickau hat trotz einer ordentlichen ersten Halbzeit gegen Tabellenführer HB Ludwigsburg seine sechste Niederlage in Folge kassiert. Der Thüringer HC rettete in letzter Sekunde einen Punkt gegen Metzingen.

Sachsen Zwickau kassiert sechste Niederlage in Folge

Der BSV Sachsen Zwickau hat trotz einer streckenweise ordentlichen Leistung gegen die HB Ludwigsburg letztlich deutlich mit 23:32 (15:16) verloren. Die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch konnte mit dem Tabellenführer und haushohen Favoriten zumindest eine Halbzeit lang gut mithalten, musste sich der individuellen Klasse der Baden-Württembergerinnen am Ende jedoch geschlagen geben. Für die Zwickauerinnen war es bereits die sechste Niederlage in Folge, sie stehen damit weiter auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Bis zum 5:5 (10.) gestaltete sich das Spiel total ausgeglichen, dann setzte sich Ludwigsburg leicht ab (5:8, 8:12). Während es in dieser Phase im Angriff ganz ordentlich aussah, waren die Gastgeberinnen in der Deckung nicht immer auf der Höhe - sie kassierten einfache Gegentore. Gegen Ende der ersten Halbzeit bekam Zwickau dann mehr Zugriff in der Abwehr, während nun Ludwigsburg ein wenig nachlässig agierte. Dadurch kam der BSV bis zur Pause wieder bis auf ein Tor heran.

Nach dem Seitenwechsel machte der Spitzenreiter dann ernst. Er stand nun besser in der Abwehr, ließ Zwickau kaum noch hindurch und baute im Angriff den Vorsprung aus - 15:20 (39.). Zwar fing sich der BSV zwischenzeitlich wieder (20:24, 45.), doch gerade in der Schlussphase wurde der qualitative Unterschied zwischen beiden Teams deutlich sichtbar. So spielten sich die Gäste am Ende doch noch einen recht klaren Sieg heraus.

Thüringer HC rettet Remis gegen TuS Metzingen

Nach mehr als drei Monaten haben die Handballerinnen des Thüringer HC in der Bundesliga wieder einen Punktverlust hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller kam am Mittwochabend gegen TuS Metzingen nur einem 28:28 (14:15) und verpasste damit den neunten Pflichtspielsieg nacheinander.

Kathrin Pichlmeier sicherte den Gastgeberinnen vor 943 Zuschauern mit einem fulminanten Wurf aus dem Rückraum eine Sekunde vor Schluss das Remis. Beste Werferin war Johanna Reichert mit zwölf Toren.

Der THC fightete sich am Ende noch zu einem Punkt.

In der Tabelle verbesserte sich der THC mit 21:5 Punkten auf Rang zwei. Die Thüringerinnen verpatzten die Anfangsphase. In der Abwehr agierten sie zu passiv und im Angriff erspielten sie sich gegen die aggressive Defensive des amtierenden Pokalsiegers zu selten freie Wurfgelegenheiten. Die Thüringerinnen, die drei Tage zuvor in der European League im spanischen Elche gefordert waren, hinterließen einen müden Eindruck. Nach einer Auszeit beim Stand von 19:25 (50.) mobilisierten die Gastgeberinnen aber noch einmal alle Kräfte. Im Tor lief Dinah Eckerle zur Hochform auf, und im Angriff nutzte der THC seine Chancen nun konsequent. Pichlmeier glich aus zum 26:26 (58.) und konterte am Ende auch Metzingens 28:27-Führungstor.

