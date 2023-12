Fußball | Regionalliga Zwickau legt Jena fünf Buden unter den Weihnachtsbaum Stand: 19.12.2023 21:37 Uhr

Im Nachholspiel des 14. Spieltags haben sich die Zwickauer im Paradies nach einer starken zweiten Halbzeit belohnt. Jenas Pasqual Verkamp sah nach einem Aussetzer die rote Karte.

Das 98. Duell der beiden Mannschaften hatte es in sich und die Fans durften sich kurz vor Weihnachten noch mal über guten Fußball freuen. Nach packenden 90 Minuten waren es dann die Zwickauer, die sich am Ende durch einen 5:2-Sieg über drei Punkte unter dem Tannenbaum freuen können.

So wie die Partie selbst, die ja eigentlich dem 14. Spieltag entstammt, benötigten auch die Mannschaften am Dienstagabend ein wenig Anlaufzeit, um fußballerisch so richtig aktiv zu werden. Zwickau zeigte sich nach fünf Minuten erstmals mit Kuffour in Abschluss-Laune, danach waren es jedoch die Jenaer, die das Spiel im heimischen Paradies an sich nahmen.

Überraschende Führung - schnelle Antwort

Trotz viel Ballbesitz kamen die Gastgeber jedoch kaum zu zwingenden Chancen und kassierten nach den besten zehn Minuten des Spiels plötzlich selbst das erste Tor des Tages: Einen langen Ball von Somnitz köpfte Bastian Strietzel genau zurück auf Rene Rüther, der am rechten Strafraumeck einfach mal abzog und den Ball platziert im langen Eck wiederfand (35.). Jena zeigte sich davon unbeeindruckt und spielte weiter auf das Schwäne-Tor. Nach einer Ecke von Lukas Lämmel stand Burim Halili im Fünfmeterraum dann genau richtig und nickte zum verdienten Pausen-Remis (41.) ein.

Jena schon im Winterschlaf?

Statt weiter auf die Führung zu spielen überließen die Klingbeil-Mannen nach der Pause jedoch den Zwickauern den Ball. Wie auch in Durchgang eins brachten die ersten 25 Minuten dabei jedoch - außer viel Ballbesitz und zahlreichen Fehlpässen - nichts ein. In der 71. Minute belohnte Marc-Philipp Zimmermann dann die couragierten Zwickauer: Einen hohen Ball klärte Strietzel unglücklich in den eigenen Sechzehner, wo auch Halili nur halbherzig und direkt zu Felix Schlüsselburg klären konnte. Dessen verunglückter Abschluss landete genau bei Zimmermann, der aus fünf Metern nur noch zur 2:1-Führung einschieben musste.

Rene Rüther und Lukas Lämmel

Kurz darauf kamen die Zwickauer sogar zur vermeintlichen Entscheidung. Nach einem Rüther-Einwurf setzte sich Jahn Herrmann mit einem schönen Dribbling gegen mehrere FCCer durch und spielte den Ball perfekt in den Lauf von Veron Dobruna, der zehn Meter vor dem Tor Coolness bewies und an Kevin Kunz vorbei zum 3:1 (78.) einschob.

Verkamp-Aussetzer und Torflut

Kurz darauf wurde es nochmal hitzig. Der kurz zuvor eingewechselte Pasqual Verkamp wollte das Spiel bei einem Einwurf schnell machen, Rüther stellte sich jedoch davor, um dies zu verhindern. Verkamp sah dies als Anlass, um seinem Gegner den Ball ins Gesicht zu werfen, wofür er von Schiedsrichter Vierock folgerichtig die rote Karte (84.) sah und Rüther für sein unsportliches Verhalten verwarnt wurde.

Davon angestachelt spielten die Jenaer wild nach vorne und erzielten nach Flanke von Nils Butzen durch Elias Löder noch den 2:3-Anschluss (90.). In Folge dessen warfen die Gastgeber alle Defensiv-Bemühungen über den Haufen, um noch zum Ausgleich zu kommen. Zwickau nutze dies und konterte über Yannic Voigt, der das Auge für Luis Klein auf der anderen Seite hatte, welcher zur Entscheidung (90.+4) einschob. Nur wenige Sekunden später belohnte sich Vorlagengeber Voigt sogar noch selbst und netzte nach Dobruna-Pass zum 5:2-Endstand ein.

pka