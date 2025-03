Handball | Bundesliga Zwickau holt mit Moral Punkt in Leverkusen Stand: 26.03.2025 21:00 Uhr

Der BSV Sachsen Zwickau hat bei Bayer Leverkusen spät noch einen Punkt gerettet. Im Duell Letzter gegen Vorletzter ging es nur für die Sächsinnen um wenig.

Schon vor der Partie war klar, dass beide Teams in die Playdowns müssen. Leverkusen erspielte sich beim 24:24 (12:13) immerhin den ersten Punkt der Saison, doch es hätten eigentlich zwei sein müssen. Zwickau präsentierte sich in Abwehr und Angriff mit viel Luft nach oben, zeigte aber in letzter Minute viel Moral und bewahrte sich noch die Mini-Chance auf einen Heimvorteil in der ersten Runde der Abstiegsrunde.

Abwehrprobleme in Durchgang eins

In einer torarmen Anfangsphase zeigten beide Kellerkinder ein Duell auf Augenhöhe. Die ersten fünf Tore teilten sich zwei Werferinnen: Auf Seiten des BSV netzte Blanka Kajdon dreifach, Rozemarijn Alderden für Leverkusen doppelt. Doch von der anfänglichen Abwehrstärke der Sächsinnen blieb nach und nach nur noch wenig übrig. Am Kreis fehlte es dem Team von Norman Rentsch an Griffigkeit, dazu kassierte der Tabellenvorletzte einige Strafen und geriet mit 9:11 ins Hintertreffen (26. Minute). Zwei schnelle Tore unter kräftiger Mithilfe der Gastgeberinnen führten allerdings zum Ausgleich, doch ein Gegentreffer mit der Halbzeitsirene brachte den bis dahin punktlosen Rheinländerinnen einen Vorsprung zur Pause.

Enormer Aufwand wird zumindest mit einem Punkt belohnt

Im zweiten Durchgang wurde es offensiv noch zäher beim BSV. Bis zur 42. Minute dauerte es, bis Zwickau wieder aus dem Spiel traf. Leverkusen zog auf drei Tore davon. Rentsch stellte früh auf Sieben gegen Sechs um, doch ohne Torhüterin kassierten die Sächsinnen auch einfache Treffer. Dank einer starken Kajdon (neun Tore bei zehn Versuchen) kam der BSV wieder zum Ausgleich (18:18/ 48. Minute), rannte aber schnell wieder einem Rückstand hinterher.

Blanka Kajdon (Archiv) hatte großen Anteil am Punktgewinn der Sächsinnen.

Das Rentsch-Team betrieb gegen Ex-SCM-Coach Michael Biegler einen enormen Aufwand für Tore, brauchte immer wieder Kajdon von der Linie, um den Anschluss nicht zu verlieren. Am Ende entschied Annika Ingenpaß die Partie für Bayer: Drei Tore der Leverkusenerin in Folge schienen dem BSV den Zahn zu ziehen. Bayer führte mit zwei Treffern, hatte 55 Sekunden vor Ende den Ball. Biegler nahm eine Auszeit, wollte Sekunden von der Uhr nehmen. Doch sein Team spielte da nicht mit, kassierte durch Lena Walkowiak und Kaho Nakayama zwei schnelle Gegentreffer und muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Damit hat Zwickau zwei Punkte Rückstand auf den einen Rang besseren Buxtehuder SV, bei dem man am Samstag antritt. Zöge Zwickau noch an den Norddeutschen vorbei, hätte man den Heimvorteil in den Playdowns. Allerdings muss der BSV am letzten Spieltag gegen den Thüringer HC antreten, während Buxtehude auf Leverkusen trifft.

jar