Fußball | 3. Liga Zweite Niederlage in Serie - Cottbus geht die Luft im Aufstiegsgrennen aus

Zweite Niederlage in Serie - Cottbus geht die Luft im Aufstiegsgrennen aus Stand: 10.04.2025 08:12 Uhr

Schon wieder verloren. Energie Cottbus hat am Mittwochabend beim 0:1 gegen Essen die zweite Niederlage in nur fünf Tagen kassiert. Was geht jetzt noch im Aufstiegsrennen. Coach Wollitz glaubt noch an realistische Aufstiegschancen.

So unterschiedlich können die Einschätzungen nach der 0:1-Heimniederlage von Energie Cottbus gegen Rot-Weiß Essen sein. FCE-Kapitän Tobias Hesse klang nach der zweiten Niederlage innerhalb von nur fünf Tagen richtig frustriert: "Wir haben vorn im Moment einfach nicht die letzte Überzeugung. Das ist sehr schade." Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz sah nach der dritten Niederlage im vierten Spiel in Serie dagegen auch Positives: "Wir sind noch dick im Geschäft."

Tor des Tages schon nach 3 Minuten

Im Geschäft, das stimmt: Die Cottbusser sind Tabellendritter, liegen nur einen Punkt hinter den direkten Aufstiegsplätzen. Doch die Lausitzer haben am Mittwochabend (9. April 2025) im Aufstiegsrennen der 3. Liga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Aufsteiger aus der Lausitz verlor das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen 0:1 (0:1). Ramien Safi erzielte bereits in der 3. Minute das entscheidende Tor für die Gäste. Die Mannschaft von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz zeigte sich vor 12.113 Zuschauern vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut erholt von der 1:5-Niederlage bei 1860 München am vergangenen Samstag (5. April 2025).

Safi (re.) nutzte einen zu kurz geratenen Rückpass zum Essener Siegtor.

Thiele lässt Ausgleich liegen

Bei der Führung der Essener, die sich mit dem zwölften Saisonsieg aller Abstiegssorgen entledigten, half dann auch noch Cottbus mit: Ein Rückpass von Niko Bretschneider geriet zu kurz, sodass Ramien Safi allein auf das Energie-Tor zulaufen konnte und bereits nach drei Minuten zur 1:0-Führung für die Gäste traf. Nach diesem Katastrophen-Start taten sich die Gastgeber schwer, eigene Chancen zu kreieren. Essen vergab dagegen die Vorentscheidung zweimal (29./43.).

In der zweiten Halbzeit kam dann mehr Schwung ins Spiel der Gastgeber. Zweimal hatte Cottbus-Angreifer Timmy Thiele den Ausgleich auf Kopf oder Fuß (51./70.) Aber es fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Für Cottbus geht es am Sonntag (13. April 2025) um 16.30 Uhr mit dem Spiel bei Borussia Dortmund weiter. Nach dem schon seit Februar feststehenden Klassenverbleib haben die Lausitzer den Aufstieg in die 2. Bundesliga als Ziel ausgeben. Mindestens soll aber Rang vier und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal erreicht werden.

dh/dpa