Fußball | DFB Zuschauermagnet 3. Liga – Neuer Fan-Rekord am vergangenen Wochenende Stand: 31.03.2025 13:15 Uhr

Über 15.000 Zuschauer mehr als jemals zuvor an einem Wochenende: Der 30. Spieltag der 3. Liga hat die Massen in die Stadien gelockt, vor allem in Dresden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) freut sich über einen Zuschauerrekord in der 3. Liga. Laut Verband sind am Wochenende 150.413 Fans zu den Partien des 30. Spieltags in die Stadien geströmt. Die bisherige Bestmarke der Liga-Geschichte wurde damit weit übertroffen. Sie hatte bei 134.170 Zuschauern gelegen und war am zweiten Spieltag der laufenden Saison im August 2024 aufgestellt worden.

Über 30.000 sehen Dynamo-Sieg

Die größte Kulisse (30.267 Besucher) sah den Erfolg von Spitzenreiter Dynamo Dresden gegen den SV Wehen Wiesbaden (2:0) im Rudolf-Harbig-Stadion. Im ebenfalls ausverkauften Stadion der Freundschaft in Cottbus waren 18.772 Fans beim späten 1:0-Sieg von Energie Cottbus gegen Erzgebirge Aue zugegen.

In Rostock (0:0 gegen Saarbrücken) und Bielefeld (2:2 gegen Hannover II) strömten jeweils über 20.000 Zuschauer in die Stadion, die Bremer Brücke in Osnabrück war beim Gastspiel von 1860 München (1:0) ebenfalls mit 15.741 Fans ausverkauft.

Aktuell liegt der Zuschauerschnitt in der 3. Liga bei mehr als 11.300 pro Partie. Der bisherige Saisonrekord, der aus der vergangenen Spielzeit datiert, liegt bei 9700. Insgesamt ist die 3. Liga auf dem Weg, erstmals die Marke von vier Millionen Zuschauern in einer Saison zu übertreffen.

sid/SpiO