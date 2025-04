Fußball | Regionalliga Zieht Lok Leipzig bei Hertha Zehlendorf nach? Stand: 20.04.2025 09:33 Uhr

Lange sah es so aus, als könnte Lok Leipzig bereits in Berlin den Staffelsieg perfekt machen. Doch der HFC zog den Kopf aus der Schlinge, Lok kann aber heute dafür sorgen, dass es dann zuhause den ersten Matchball gibt.

Vier Tage nach dem doch recht mühevollen Einzug ins Landespokal-Finale steht für den 1. FC Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost das nächste wichtige Spiel an. Beim abstiegsgefährdeten FC Hertha 03 Zehlendorf sollen drei weitere Punkte gesammelt und ein weiterer Schritt in Richtung Staffelsieg getan werden.

Hallescher FC erhält sich theoretische Chance

Der Vorsprung auf den Zweiten aus Halle ist scheinbar riesig. Bei noch fünf ausstehenden Partien liegt Lok sieben Zähler vor dem HFC, der am Samstag mit einem glücklichen 2:1-Sieg in Meuselwitz zumindest wieder für 24 Stunden etwas näher heranrücken konnte. Siegt der FCL in Berlin Lichterfelde, ist das Ding dann eigentlich endgültig durch. Auch wenn Trainer Jochen Seitz immer noch warnt: "Es sind noch fünf schwierige Spiele. Die Situation ist trügerisch. Wir müssen erstmal das Spiel am Sonntag gewinnen, dafür eine bessere, konzentriertere Leistung bringen", erklärte der Trainer nach dem 2:0 im Pokal-Halbfinale in Grimma.

Zehlendorf heimstark im fremden Stadion

Aufsteiger Zehlendorf steht aktuell bei 29 Punkten und hat durchaus gute Chancen, die Klasse zu halten. Und obwohl die Berliner die meisten Spiele nicht im eigenen Stadion bestreiten dürfen, erwies sich das Team von Trainer Robert Schröder als durchaus heimstark. 20 Punkte holte man in 14 Spielen bisher. Zuletzt trotzt man dem FC Rot-Weiß Erfurt ein 3:3 ab, schlug zuvor den Chemnitzer FC mit 1:0.

Hinspiel ging an Lok Leipzig

Es wird übrigens erst das zweite Duell beider Teams sein. Und im Hinspiel, Zehlendorf spielte noch mit dem in der Winterpause nach Halle abgewanderten Torjäger Serhat Polat, zeigten die Berliner, dass sie nie aufstecken. Lok führte 2:0, hatte Chancen für zwei Spiele und erzitterte am Ende ein 2:1.

