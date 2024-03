Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz verschenkt Punkte gegen Energie Cottbus Stand: 17.03.2024 15:33 Uhr

Da war mehr möglich! Der ZFC Meuselwitz verliert sein Heimspiel gegen Energie Cottbus mit 0:1, die Lausitzer bleiben damit Spitzenreiter Greifswalder FC auf den Fersen. Der ZFC versäumte es, in der starken ersten halben Stunde einen Treffer zu erzielen und wurde durch Tim Heike eiskalt erwischt.

Meuselwitz lässt viele Chancen aus - Heike sticht

Bestes Wetter, gute Stimmung und ein Gastgeber, der hier was reißen wollte. Die erste halbe Stunde gehörte nur den Meuselwitzern, die griffig waren und sich auch eine Handvoll bester Chancen erspielten. Nach einer Viertelstunde und schon einigen heißen Szenen hatte Andy Trübenbach nach einer Ecke die Führung auf dem Fuß, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Keeper Elias Betke. Und es ging weiter nur in eine Richtung. 120 Sekunden später bediente Trübenbach Arlind Shoshi in der Mitte, doch der Stürmer erwischte den Ball mit dem Kopf nicht richtig. Du allein Shoshi hätte mit etwas mehr Abschlussglück und Geschick sich berühmt schießen können. Doch so blieb es beim 0:0 und Cottbus kam nach 35 Minuten etwas besser ins Spiel. Und kurz vor der Pause zur glücklichen Führung. Maximilian Kraus bediente auf der rechten Seite Jonas Hofmann, dessen flache Eingabe in der Mitte von Tim Heike über die Torlinie gedrückt wurde.

Zerfahrene zweite Halbzeit - Trübenbach vergibt Ausgleichschance

Nach dem Wechsel unterliefen den Gastgebern zu viele Fehler im Spielaufbau. Cottbus stand nun auch viel besser, ließ nicht mehr die großen Räume. So sah es lange Zeit nicht nach einem Ausgleich aus, obwohl Nils Schätzle mit seinem Flachschuss nur knapp das Tor verfehlte. Meuselwitz gab aber nicht auf und hatte in der Nachspielzeit doch noch die große Ausgleichschance, als Trübenbach nach einer Ecke an Bethke scheiterte.

Stimmen zum Spiel

Claus-Dieter Wollitz (Trainer Energie Cottbus): "Es gab über 90 Minuten nicht viele Torchancen, es war aber ein intensives Spiel. Meuselwitz ist besser reingekommen, hat gut das Spiel verlagert. Man merkte am Anfang, dass wir brauchen, auch wegen der englischen Wochen. Wir haben aber diesen einen Moment kurz vor der Pause. Dann kommen wir gut aus der Halbzeit, lassen den Ball besser laufen. Hinten raus war es fast eine Verteidigungsschlacht. Den letzten Kopfball hält der Keeper, weil die Mannschaft als Mannschaft spielt."

Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC Meuselwitz): "Ich bin froh, dass ich an der Linie stehen konnte. Nur das Ergebnis war falsch. Wir haben die besten 30 Minuten der Saison gespielt. Wenn wir da in Führung gehen, wird es für Cottbus schwer. Dann haben sie den einen Moment und dann den zweiten, als der Keeper sensationell pariert. 1:1 wäre okay gewesen. Ergebnis ist schade, die Leistung war top."

