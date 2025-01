Fußball | Hallenturnier ZEV-Hallenmasters in Zwickau: FSV will "erstes Zeichen setzen" Stand: 09.01.2025 20:02 Uhr

Vier Fußball-Regionalligisten messen sich am Samstag unter dem Dach der Zwickauer Stadthalle. Titelverteidiger beim ZEV-Hallenmasters ist Gastgeber FSV Zwickau. Der hofft auf einen erneuten Erfolg - und erneuten Schwung.

"Das ist natürlich eine geile Atmosphäre", sagt Trainer Rico Schmitt angesichts der ausverkauften Zwickauer Stadthalle. Beim Coach von Fußball-Regionalligist FSV Zwickau herrscht große Vorfreude vor dem 20. ZEV-Hallenmasters am Samstag. Es geht um den Gerd-Schädlich-Cup. SPORT IM OSTEN überträgt live ab 13:55 Uhr.

Ausverkaufte Stadthalle

3.500 Tickets sind verkauft. Der FSV geht als Titelverteidiger an den Start. Schmitt erinnert sich gerne an 2024: "Es war ein sehr verdienter Sieg, weil wir ein hochemotionales Turnier gespielt haben."

Kapitän Mike Könnecke sagt: "Wir wollen mit dem Hallenturnier ein erstes Zeichen setzen." Man wolle wie vor einem Jahr "den Turniersieg und danach eine richtig geile Rückserie spielen". Der Tabellenvierte der Regionalliga würde gerne noch einen oder zwei Plätze gut machen. Spitzenreiter Lok Leipzig ist bereits mit zwölf Punkten enteilt.

Zwickau gegen Jena in Gruppe A

Der FSV muss in der Masters-Gruppe A gegen Liga-Konkurrent FC Carl Zeiss Jena und Sachsenligist Dresdner SC bestehen. Der DSC gewann im Jahr 2000 die erste Auflage des Turniers. Damals spielte der Klub in der drittklassigen Regionalliga. In Gruppe B treffen am Sonnabend die Regionalligisten Chemnitzer FC und VFC Plauen auf eine Westsachsenauswahl.

DSC gewann noch auf Parkett

Dass es das Turnier, mit Unterbrechungen, schon so lange gibt, kommt auch für Veranstalter Matthias Krauß überraschend: "Als wir 1999 die Idee hatten, ein Fußballturnier in der damals neu errichteten Stadthalle Zwickau durchzuführen, hatte keiner - auch wir nicht - daran gedacht, dass wir dieses Hallenfußballturnier bis heute veranstalten werden." Gespielt wird auf Kunstrasen, bei der ersten Auflage gewann der Dresdner SC noch auf Parkettboden.

SpiO