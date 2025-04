Fans im Osten Zeigt euren Verein der ganzen Welt!

TSV Großschönau Wasserball

Als einzige Dorfmannschaft in Sachsen (2 weitere in Deutschland) wird beim TSV Großschönau seit über 100 Jahren Wasserball gespielt. Am 19.07. wird das mittlerweile 52. Wasserball Turnier ausgetragen. Im "Kleinen Bad" in Großschönau, der Sommertrainingsstätte des Vereins, gibt es dafür die optimalen Bedingungen.