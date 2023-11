Fußball | Regionalliga Zaubertor von Muiomo lässt Jena beim BAK jubeln Stand: 03.11.2023 21:05 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat den vierten Sieg in Folge eingefahren. Es war kein berauschendes Fußballfest beim Berliner AK, aber ein Zaubertor von Jonathan Muiomo entschädigte für alles. Am Ende hieß es 1:0 für die Thüringer.

Gewollt oder nicht? Geniestreich durch Muiomo

In der Berliner Nacht entwickelte sich ein flottes Spielchen. Die Jenaer hatten anfangs etwas mehr vom Spiel, ließen dann aber die Zügel etwas schleifen. Das erkannten die Berliner und wurden mutiger. In der 19. Minute köpfte Antonio Lubaki die Kugel an die Latte des Jenaer Gehäuses, da wäre FCC-Keeper Kevin Kunz machtlos gewesen. Und die BAK-Kicker hatten den nächsten Riesen auf dem Fuß. Nach 28 Minuten bediente Kapitän Shinji Yamada seinen Kollegen Lubaki, der sich gegen Nils Butzen behauptete und abzog. Kunz machte sich ganz lang und lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

Eine Glanztat des Jenaer Schlussmanns und erneut Glück für die Thüringer, die jedoch fünf Minuten vor dem Kabinengang urplötzlich jubeln konnten. Eine Flanke von Jonathan Muiomo wurde lang und länger, schließlich landete der Ball am Innenpfosten und von da im Netz. Wenn der 24-jährige Rechtsaußen das wirklich so gewollt hatte, wäre es ein Geniestreich gewesen. Mit der doch etwas glücklichen Führung für den FCC ging es zum Pausentee.

Jonathan Muiomo, der Schütze des goldenen Tores für Jena.

Patzverweis für den BAK - Jena bringt das locker ins Ziel

Nach dem Wechsel war nicht mehr so viel Esprit in der Partie wie in Hälfte eins. Jena verteidigte weiterhin sehr gewissenhaft, erspielte sich aber kaum noch nennenswerte Torchancen heraus. Ab der 66. Minute hatten die Gäste dann sogar personelles Übergewicht, da BAK-Spieler Hendrik Wurr von Referee Christoph Dallmann vom Platz gestellt wurde.

Das spielte den Thüringern in die Karten, die nun ihr Pensum locker runterspulten. Die Hauptstädter wirkten ziemlich platt und zerfahren, um hier vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen. Jena verhinderte das geschickt und feierte den vierten Sieg in Folge.

jmd