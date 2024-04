Fußball | Bundesliga Zementiert RB Leipzig gegen Borussia Dortmund Platz vier? Stand: 26.04.2024 14:27 Uhr

Die Bilanz spricht für Leipzig und mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund kann RBL die Champions League für die kommende Saison praktisch festmachen. Das Ziel ist klar: ein Platz unter den besten Vier ist ein Muss.

RB Leipzig kann am Samstag (15:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) einen großen Schritt in Richtung Champions League machen. Einen Heimsieg gegen Borussia Dortmund vorausgesetzt, würde der Abstand zum BVB auf vier Punkte anwachsen.

"Wir wollen gerne unter die ersten Vier, weil das in der Bundesliga reicht, um sicher in der Champions League zu starten. Die Diskussion um Platz fünf haben wir in den letzten Wochen lang genug durchgekaut", sagte Leipzigs Trainer Marco Rose vor dem Duell mit seinen Ex-Club auf der Pressekonferenz am Freitag (26. April 2024).

Yussuf Poulsen (RB Leipzig) jubelt mit seiner Mannschaft nach dem Treffer zum 1:3 im Hinspiel in Dortmund.

Poulsen wieder an Bord

Mit von der Partie sein wird Yussuf Poulsen. Der Angreifer hat seine Muskelverletzung auskuriert. Zur Freude von Trainer Rose: "Er bringt Defensive mit, hat eine hohe Laufbereitschaft und kann wichtige Räume schließen. Das ist wichtig gegen Dortmund. Und er bringt Torgefahr mit über Kopfbälle oder Standardsituationen." Einen Grund, die Startelf im Vergleich zum 2:1-Sieg in Heidenheim zu ändern, sieht Rose aber nicht.

Für die Dortmunder, die aktuell nur einen Punkt hinter RBL liegen, hat der Leipziger Trainer warme Worte. Sie hätten unglaublich viel Offensivpower, starke Flügelspieler. "Wir müssen da viel und gut verteidigen." Marcel Sabitzer sei zudem in einer Top-Verfassung, habe sich zu einem echten Leader gemausert. Verstecken müssen sich Leipziger aber nicht. In den letzten fünf Heimspielen ließ die Defensive keinen Gegentreffer zu.

Trotz Champions League - BVB legt Fokus voll auf RB

Borussia Dortmund wird am Samstag nicht in Bestbesetzung ins Duell mit den Leipzigern gehen können. Neben den Langzeitverletzten Ramy Bensebaini und Sébastien Haller sowie Angreifer Donyell Malen fehlen in Leipzig auch Kapitän Emre Can und Außenverteidiger Ian Maatsen gelbgesperrt.

Trainer Edin Terzic will auch mit Blick auf das Halbfinale in der Champions League am kommenden Mittwoch keine Spieler schonen. "Unser voller Fokus liegt auf Leipzig. In der Bundesliga haben wir noch einiges gutzumachen und wollen in der Tabelle klettern", erklärte Terzic auf der Pressekonferenz des BVB.

Leipzig gewann fünf der sechs letzten Spiele

Obwohl der fünfte Platz in der Liga vermutlich als Startplatz für die Champions League reichen würde, will man sich nicht auf diese Option verlassen. "Solange das nicht sicher ist, versuchen wir natürlich zu performen. Es macht für uns schon einen Unterschied, ob wir Fünfter oder Vierter sind", sagte Abwehrspieler Nico Schlotterbeck.

Die Bilanz spricht auch nicht eben für den BVB, denn fünf der sechs letzten Spiele gingen an Leipzig. "Da haben wir einiges gutzumachen. Wir sind auf einem richtig guten Weg und haben genügend Gründe, selbstbewusst aufzutreten. Bei allem Respekt vor Leipzig wollen wir die Mannschaft sein, die das Spiel zu ihren Gunsten dreht", so Terzic.

dpa/sid/spio