Handball | Bundesliga ThSV Eisenach kassiert herbe Pleite gegen Lemgo Stand: 26.04.2024 21:30 Uhr

Nach zwei Siegen in Folge hat der ThSV Eisenach am Freitagabend vor heimischer Kulisse eine Niederlage kassiert (25:30). Gegen Lemgo Lippe scheiterten die Thüringer an der eigenen Chancenverwertung und einem starken Finn Zecher.

Die Eisenacher standen in den Anfangsminuten unter Schockstarre. Die Gäste aus Lemgo rissen die Partie ab Sekunde eins an sich (4:1/6.). Besonders die verfehlten Zuspiele in der Offensive lähmten die Heimmannschaft bei der Aufholjagd. Dem TBV dagegen gelang ein erfolgreicher Durchbruch nach dem Anderen (12:7/20.). Der ThSV musste mit einem Fünf-Punkte-Rückstand in die Kabinen (11:16).

Eisenach scheitert an Zecher

In Durchgang zwei kam es für die Blau-Weißen noch dicker. Ein munter aufgelegter Finn Zecher glänzte zwischen den Lemgoer Pfosten (13 Paraden). In gewohnter Durchschlagskraft erspielten sich die Gäste ein Neun-Punkte-Polster (26:17/47.). Ein spätes Aufbäumen der Eisenacher half als Stimmungsaufheller in der Werner-Aßmann-Halle, sorgte beim 25:30-Endstand jedoch lediglich für Schadensbegrenzung.

Trotz gewonnener Duelle in der Offensive scheiterten die Gastgeber an Lemgos Torhüter Zecher.

Der beste Werfer der Thüringer wurde Nationalspieler Marko Grgic (Sechs Treffer). Am kommenden Freitag (3. Mai, 20 Uhr) reist der ThSV zu Schlusslicht HBW Ballingen-Weilstetten. Dann geht es um Big Points im Abstiegskampf.

