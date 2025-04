Überblick Zahlen und Fakten zum Deutschen Turnfest in Leipzig Stand: 28.04.2025 12:00 Uhr

Zehntausende Sportlerinnen und Sportler, zahlreiche Wettkämpfe und jede Menge Mitmachangebote - Leipzig freut sich nach 23 Jahren wieder auf das Deutsche Turnfest. Das erwartet Sie vom 28. Mai bis 1. Juni 2025.

Rund 80.000...

...aktive Sportlerinnen und Sportler (davon 5.000 internationale) werden an den fünf Tagen um Christi Himmelfahrt Teil der weltweit größten Wettkampf- und Breitensportveranstaltung sein.

13 als Rekordzahl

Leipzig und das Turnfest - das passt schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Zum mittlerweile 13. Mal findet das Event in der sächsischen Metropole statt - und damit häufiger als in jeder anderen Stadt. Schon 1863, bei der dritten Ausgabe, war Leipzig Gastgeber. Zuletzt richtete die Messestadt das Multisportevent vor 23 Jahren aus. 2021 musste das Deutsche Turnfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

23 Sportarten

Von A wie Aerobic bis V wie Volleyball - das Turnfest bietet eine breite Palette an Wettkämpfen. Neben klassischen Sportarten wie Geräteturnen oder Gymnastik sind auch eher unbekannte dabei. Oder haben Sie schon einmal etwas von Indiaca, Ringtennis oder Schleuderballspiel gehört?

45 Medaillen...

...werden im Rahmen der Turn-Europameisterschaft auf der Leipziger Messe vergeben. Höhepunkt werden die Wettkämpfe im Geräteturnen am Samstag und Sonntag sein. Daneben gibt es Entscheidungen im Mehrkampf, Team und Mixed-Team, das seine Premiere feiert.

10 Deutsche Meistertitel...

...werden im Rahmen des Turnfests vergeben - unter anderem im Aerobicturnen, Rhönradturnen, Geräteturnen, der Sportakrobatik und der Rhythmischen Sportgymnastik.

40 Veranstaltungsorte. ..

...sind während des Turnfests über die gesamte Stadt verteilt und werden Schauplatz von Wettkämpfen, Shows, Mitmachangeboten und Workshops. Eingebunden sind neben Sportstätten wie der Red Bull Arena auch bekannte Orte im Stadtbild wie der Augustusplatz, der Marktplatz und der Clara-Zetkin-Park. Zentrum des Internationalen Deutschen Turnfests ist das Gelände der Leipziger Messe.

5.000 Show-Mitwirkende. ..

...aus Deutschland und der ganzen Welt sorgen für ein spektakuläres Bühnenprogramm, Galas und Shows. Highlight wird die große Stadiongala am Samstag (31. Mai).

Mehr als 400 Workshops

Was wäre ein Turnfest ohne Mitmachangebote? Neben sportlichen Höchstleistungen und bunten Shows bietet das Multisportevent im Rahmen der Turnfest-Akademie auch ein umfangreiches Programm mit über 400 Workshops und Vorträgen an. An vielen Orten in Leipzig wird es zudem ein öffentliches Rahmenprogramm mit mehr als 100 Angeboten für alle Altersgruppen geben - vom Handstand-TÜV bis hin zum Yoga.

SpiO/Stadt Leipzig/turnfest.de