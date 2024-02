Fußball | Bundesliga "Wir wissen, was auf uns zukommt" - RB Leipzig mit neuem Selbstvertrauen nach Augsburg Stand: 09.02.2024 14:30 Uhr

Mit neuem Selbstvertrauen will RB Leipzig am Sonnabend die Aufgabe beim FC Augsburg angehen. Dabei steht Trainer Rose fast die gesamte Kapelle zur Verfügung. Beim Geläuf in der WWK Arena kommt bei den Leipzigern allerdings eine gewisse Skepsis auf.

Der erste Sieg im neuen Jahr hat Mut gemacht, nun will RB Leipzig nach dem 2:0 gegen Union Berlin am Sonnabend (10. Februar) beim FC Augsburg nachlegen. Ob das gelingt, erfahren Sie bei Sport im Osten im Live-Ticker und Audio-Livestream (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App). Der Anstoß in der WWK Arena erfolgt 15:30 Uhr.

Haidara fehlt - Simakan wieder dabei

Für das Spiel beim Tabellen-Zwölften kann RBL-Trainer Marco Rose fast auf den gesamten Kader bauen. Fehlen wird allerdings Amadou Haidara, der nach seinem Einsatz für Mali beim Afrika-Cup zwar wieder zurückgekehrt ist, aber noch nicht fit ist. "Er hat leichte Knieprobleme, wir können ihn morgen nicht einsetzen. Er hat ein bissl eine Schwellung drin, die behandeln wir jetzt", sagte Marco Rose am Freitag (9. Februar) auf der Pressekonferenz. Dafür steht Mohamed Simakan wieder zur Verfügung, er hat seine Gelbsperre im Spiel gegen die "Eisernen" abgesessen.

Orban, Olmo und Klostermann traten in der Woche etwas kürzer

Abwehrchef Willi Orban hat seinen Startelf-Einsatz beim Erfolg gegen die Köpenicker sehr gut verkraftet.

Willi Orban erhält von Trainer Marco Rose in Augsburg eine Startelf-Garantie.

"Mit dem Wissen, dass jetzt viele Spiele kommen, war uns wichtig, dass wir sie nicht priorisieren. Das heißt, dass ein Champions-League-Spiel nicht wichtiger als ein Bundesliga-Spiel ist. Willi wird in Augsburg natürlich anfangen", meinte Rose und nahm beim Kapitän bereits innerhalb dieser Woche die Belastung im Training zurück. Wie auch bei Dani Olmo und Lukas Klostermann, die nicht immer über die volle Distanz bei den Trainingseinheiten gingen.

Rose skeptisch beim Rasen: Wir dürfen "nicht rumflennen"

Ein Problem in Augsburg wird die Spielfläche in der WWK Arena werden. Als Vorwurf in Richtung der Fuggerstädter oder gar als Ausrede für das eigene Team will Rose dies aber nicht gelten lassen: "Der Platz soll nicht sonderlich gut sein. Wir wissen, was auf uns zukommt, wir müssen es annehmen und die Stilmittel dafür finden. Vor allem: nicht rumflennen und sich beschweren. Es kann auch ein gutes Techniktraining sein", meinte Rose und ergänzte: "Augsburg ist eine Mannschaft, die verschiedene Stilmittel hat. Es wird eine unangenehme Aufgabe. Es ist eine Mannschaft mit einer fußballerischen Qualität, einer guten Spielidee und einer dementsprechenden Physis."

Augsburg-Kapitän Demirovic: "Wir wollen RB Leipzig in unserem Stadion schlagen"

Derweil fordert Augsburgs Kapitän Ermedin Demirovic gegen seinen Ex-Verein RB Leipzig eine hohe Leistungsbereitschaft seines Teams. "Wir sind der Underdog, aber selbstbewusst und gut genug, um zu sagen: Wir wollen RB Leipzig in unserem Stadion schlagen. Dazu muss vieles passen, dazu müssen wir mehr als dieses Big-Team laufen, brauchen Mut und die Kraft unserer Fans. Möglicherweise auch etwas Glück", sagte der 25 Jahre alte Stürmer in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung" (Freitag). Der bosnisch-herzegowinische Nationalspieler, der für die Fuggerstädter in dieser Saison elfmal traf, wurde am Leipziger Cottaweg von 2014 bis 2017 ausgebildet.

Will die Augsburger gegen RB Leipzig zum Sieg führen: Kapitän Ermedin Demirovic.

Unter Trainer Enrico Maaßen wurde Demirovic im Sommer 2023 Kapitän der Augsburger. "Dass ich mal Kapitän einer Bundesliga-Mannschaft werde, hätte ich mir noch vor zwei Jahren nicht träumen lassen. Das macht mich stolz, dafür bin ich Enrico Maaßen weiterhin dankbar", sagte Demirovic und sieht den FCA seit Oktober unter Trainer Jess Thorup auf einem anderen Level: "Jess hat uns auf ein neues Niveau gehoben. Wir sind die Mannschaft geblieben, die alles raushaut und dazu zu einer Mannschaft geworden, die den Ball will, Ballbesitzfußball kann und will, Tore schießen kann und will, Seitenverlagerungen einstreut. Die harte Arbeit gegen den Ball ist und bleibt bei uns Grundvoraussetzung."

red/dpa