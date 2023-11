Fußball | Regionalliga "Wir müssen an die Grenzen gehen" - Jena vor kniffliger Aufgabe beim Schlusslicht BAK Stand: 02.11.2023 15:44 Uhr

Das Spiel letzte Saison beim Berliner AK war für den FC Carl Zeiss Jena ein voller Erfolg, nun werden die Karten aber neu gemischt. Die Thüringer haben aktuell einen Lauf, dennoch warnt Trainer René Klingbeil vor dem Tabellenletzten.

Jenas Trainer René Klingbeil: Mit Respekt zum Tabellenletzten.

Nach einem Holperstart hat der FC Carl Zeiss Jena in die Erfolgsspur zurückgefunden. Bereits am Freitag (3. November) kann die Mannschaft von Trainer René Klingbeil ihre aufsteigende Form erneut unter Beweis stellen. Die Aufgabe scheint machbar, es geht zum Schlusslicht Berliner AK. Anstoß im Poststadion ist 19 Uhr. Sport im Osten tickert live (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

FCC-Kicker haben einen Lauf - Ohne Krauß in Berlin

Drei Punktspiele in Folge gewonnen, der FC Carl Zeiss Jena schaut in der Tabelle wieder nach oben. Der Brustlöser war das 2:0 beim FC Energie Cottbus, einem der Staffelfavoriten. Jüngst wurde zuhause gegen die BSG Chemie Leipzig dank eines verwandelten Elfers mit 1:0 (0:0) gewonnen, und das in Unterzahl.

Jenas Maximilian Krauß, hier im Duell mit Chemies Florian Brügmann, ist für das Spiel beim Berliner AK gesperrt.

Die FCC-Kicker sind auf einem guten Weg, müssen aber beim BAK auf Linksaußen Maximilian Krauß verzichten, der sich gegen Chemie kurz vor dem Pausenpfiff eine Rote Karte einhandelte. Neben den Langzeitverletzten Justin Petermann und Marcel Hoppe dürfte Coach Klingbeil auf den gewohnten Kader zurückgreifen können.

Letzten Kantersieg beim BAK "ausblenden"

Ihren Auftritt vergangene Saison beim Berliner AK sollten die Jenaer allerdings nicht als Vergeich heranziehen, Ende April 2023 fegten sie die Hauptstädter mit 8:1 aus dem Stadion. Sieht auch Trainer Klingbeil so: "Da kann man ganz kurz mal dran denken zum Anfang der Woche. Spätestens am Mittwoch sollte man das aber ausblenden."

Nun werden die Karten neu gemischt. Nichtsdestotrotz sieht Klingbeil eine schwere Aufgabe auf seine Jungs zukommen, zumal das BAK-Team um Trainer Jeffrey Seitz zuletzt durchaus akzeptable Ergebnisse erzielte und jeweils remis gegen Eilenburg und Meuselwitz spielte. Gegen den FSV Zwickau sprang sogar ein 2:1 heraus (9. Spieltag).

Klingbeil: "Wir werden den Teufel tun, auch nur irgendetwas zu unterschätzen"

"Ich glaube, sie haben sich konsolidiert", bemerkte der FCC-Trainer bezüglich des Hauptstadt-Klubs und ergänzte: "Sie kommen mit unglaublich viel Tempo, auch über die Außen." Dabei wies er auf die BAK-Spieler Antonio Lubako, Ufumwen Osawe, Felix Pilger und Jamal Rogero hin, "die schon in Speed kommen können".

"Wir werden den Teufel tun, auch nur irgendetwas zu unterschätzen. Wir werden sehr demütig in das Spiel reingehen und wissen, dass wir an die Grenzen gehen müssen, um dort etwas mitzunehmen", so die Marschrichtung von René Klingbeil.

FCC- Innenveretidiger Hehne: "Wir wollen dort drei Zähler holen"

Unterstützung erhält der Coach von FCC-Innenverteidiger Maurice Hehne: "Die Tabellensituation des BAK müssen wir komplett ausblenden. Wir sind auch nur acht Punkte weg. Wir wollen dort aber drei Zähler holen, das steht außer Frage."

Jenas Innenverteidiger Maurice Hehne orientiert auf drei Punkte.

jmd