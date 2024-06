Fußball-Bundesliga RB Leipzig verlängert mit Cheftrainer Marco Rose Stand: 19.06.2024 11:19 Uhr

Marco Rose hat den Spekulationen um seine Zukunft bei RB Leipzig ein Ende gesetzt - und seinen Vertrag als Cheftrainer vorzeitig verlängert.

Wie der Bundesligist am Mittwoch (19. Juni 2024) mitteilte, unterschrieb der 47-Jährige ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2026. Sein ursprünglicher Vertrag wäre nach dem Ende der kommenden Spielzeit ausgelaufen.

"Ich komme von hier und fühle mich wohl"

"Ich freue mich, dass wir zusammen weitermachen", wird in Rose in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert. "Ich komme von hier und fühle mich wohl in der Stadt und der Region. Es macht sehr viel Spaß mit meinen Jungs, mit dem Staff, mit allen Mitarbeitern im Verein und natürlich auch mit unseren Fans."

Sportdirektor Rouven Schörder erklärte: "Unsere Gespräche in den vergangenen Wochen waren von gegenseitiger Wertschätzung und vor allem einer transparenten Analyse der abgelaufenen Saison geprägt. Über allem steht für uns der sportliche Erfolg und unsere gemeinsamen Ambitionen."

Rose liefert seit Amtsbeginn

Rose hatte sein Amt in Leipzig im September 2022 angetreten. Gleich in seinem ersten Jahr führte er RB zur Titelverteidigung im DFB-Pokal und gewann den Supercup. Auch das primäre Saisonziel, die Champions-League-Qualifikation, konnte er stets erfüllen. Die abgelaufene Spielzeit hatte RB unter Rose auf Rang vier beendet und nur knapp die Einstellung des Punkterekords von 67 Zählern aus der Bundesliga-Premierensaison unter Ralph Hasenhüttl verpasst. Mit 53 Siegen in 86 Pflichtspielen hat er mit einem Punkteschnitt von 2,01 aber die beste Bilanz aller bisherigen RB-Trainer.

Gleich in seiner ersten Saison bei RB Leipzig feierte Marco den Sieg im DFB-Pokal.

Rose fordert "Kontinuität"

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um Roses Zukunft gegeben. Unter anderem sollte der italienische Spitzenklub AC Mailand an ihm interessiert gewesen sein. Dass Rose seine Zukunft in seiner Heimatstadt Leipzig sieht, hatte er zwar immer wieder betont, seinen Verbleib aber auch von einer kontinuierlichen Entwicklung im Verein abhängig gemacht. "Es braucht Kontinuität. Wir brauchen eine Hierarchie. Die Spieler müssen sich auf etwas verlassen können", hatte Rose Mitte Mai gefordert und damit auch auf die laufende Transferperiode hingedeutet.

Grundgerüst der Mannschaft steht

Im vergangenen Sommer hatten zahlreiche Leistungsträger RB verlassen. Aktuell deutet alles darauf hin, dass das Grundgerüst der Mannschaft beisammen bleibt. Mit Kapitän Willi Orban, Torwart Peter Gulacsi und Mittelfeldspieler Kevin Kampl haben bereits drei tragende Säulen ihre Arbeitspapiere verlängert. Zudem bekannte sich das umworbene Sturm-Juwel Benjamin Sesko kurz vor der Europameisterschaft zu RB. Lediglich die Leihe von Shootingstar Xavi Simons endet im Sommer.

Wir spüren, dass noch mehr geht und wir auch immer mehr wollen. Marco Rose | Trainer RB Leipzig

"Der Verein, arbeitet im Hintergrund daran, dass wir wieder eine schlagkräftige Truppe aufstellen", erklärte Rose nun im Rahmen seiner Vertragsverlängerung. "Wir spüren, dass noch mehr geht und wir auch immer mehr wollen. Wir sind ambitioniert, wir bleiben ambitioniert und schauen gemeinsam nach vorne."

Vor seiner Zeit in Leipzig hatte Rose in der Bundesliga Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert. Als aktiver Spieler absolvierte er für den VfB Leipzig, Hannover 96 und Mainz 05 mehr als 180 Partien in der 1. und 2. Bundesliga.

SpiO/pm