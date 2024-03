Handball | Bundesliga (F) Wildcats unterliegen Dortmund nach großen Kampf Stand: 08.03.2024 21:21 Uhr

Der SV Union Halle-Neustadt hat auch nach der Länderspielpause seine Pleiten-Serie nicht beenden können und kassierte beim Tabellen-Vierten Borussia Dortmund eine 18:22 (9:11)-Niederlage. Für das Wiechers-Team bereits die vierte Pleite in Folge und das obwohl die Wildcats bis zur 53. Spielminute auf Augenhöhe agierten. Erst danach gingen den Gästen die Luft aus.

Wildcats mit mutigem Spiel

Das Team von Till Wiechers meldete sich nach der Länderspiel-Pause mit frischer Kraft zurück und zeigte in den Anfangsminuten beim Tabellenvierten Borussia Dortmund eine starke Anfangsphase. So gingen die Wildcats durch einen Doppelschlag von Lilli Ropcke schnell in Führung und ließen sich auch danach nicht von der Schlagkraft der Borussen aus der Ruhe bringen. Zwar führte Dortmund ab der 3. Spielminute durchgängig, die Hallenserinnen kämpften und kratzten jedoch und blieben somit immer in Schlagdistanz. So erzielte Julia Niewiadomska kurz vor dem Halbzeit-Pfiff den 9:10-Anschlusstreffer (28.).

Halle geht am Ende die Luft aus

Und auch im zweiten Durchgang blieb Halle ein unangenehmer Gast für Dortmund. Das Wiechers-Team setzte sogar zwischenzeitlich den Blinker zum Überholen durch die treffsichere Niewiadomska und ging mit 14:13 in Führung (40.). Doch der Schein trügte, denn ab der 54. Spielminute zündete Dortmund den Turbo und ließ Halle mal wieder mit leeren Händen zurück. Erneut konnten sich die Wildcats nicht für eine über weite Strecken reif geführte Partie belohnen. Bereits die vierte Saisonpleite in Folge für das Wiechers-Team.

