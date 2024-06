Triple-Sieger auf dem Rathausbalkon SCM feiert Meisterschaft auf dem Alten Markt Stand: 02.06.2024 07:00 Uhr

Der SC Magdeburg will am Sonntag auf dem Alten Markt mit seinen Fans das Triple feiern. Zuvor spielt der SCM noch gegen die HSG Wetzlar. Danach wird die Meisterschale übergeben und scheidende Spieler verabschiedet. Nächstes Wochenende steht das Final Four der Champions League in Köln an.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

Handball-Bundesligist SC Magdeburg will am Sonntag auf dem Alten Markt in Magdeburg gemeinsam mit seinen Fans das Triple feiern. Der Verein hatte sich im November 2023 den IHF Super Globe, im April 2024 den DHB-Pokal geholt und am vergangenen Donnerstag auch die Deutsche Meisterschaft gewonnen.

Empfang auf dem Balkon vom Rathaus

Wie der Klub mitteilte, zeigt sich die Mannschaft am Sonntag gegen 20:15 Uhr auf dem Rathausbalkon, um sich von ihren Fans feiern zu lassen. Vorher spielt der SCM in der heimischen Getec-Arena sein letztes Saisonspiel gegen die HSG Wetzlar. Spielbeginn ist 16:30 Uhr.

Anschließend sollen die Meisterschale übergeben und die Spieler, die den Verein nach dieser Saison verlassen werden, verabschiedet werden. Kommendes Wochenende tritt der SCM dann noch im Final Four der Champions League in Köln an.

MDR (Ingvar Jensen)