Handball | Bundesliga Flensburg statt Hannover: Zukunft von Eisenach-Juwel Marko Grgic geklärt Stand: 25.04.2025 13:55 Uhr

Die Zukunft von Marko Grgic ist geklärt. Der 21-Jährige wechselt nicht wie oft kolportiert von Eisenach nach Hannover, sondern zur SG Flensburg-Handewitt. Allerdings erst im Sommer 2026.

Es wurde viel geredet und geschrieben über die Zukunft des Eisenacher Nationalspielers Marko Grgic. Jetzt steht fest, dass das Toptalent auch kommende Saison für den ThSV auflaufen wird, danach - also im Sommer 2026 - wechselt Grgic zur SG Flensburg-Handewitt.

Eisenach bekommt Ablöse

Der Top-Torschütze der Handball-Bundesliga hat in Eisenach noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, allerdings enthält dieser für Sommer 2026 eine Ausstiegsklausel. Mit dem Transfer macht die SG Flensburg-Handewitt von dieser Klausel Gebrauch und muss eine Ablösesumme zahlen, die Höhe wurde nicht bekannt. An der Förde unterschreibt Rückraum-Ass Grgic einen Dreijahresvertrag bis 2029.

Witte ist froh, dass Klarheit herrscht

"Wir sind froh, dass die zuletzt aufgekommenen Diskussionen um seine Zukunft damit beendet sind", so ThSV-Geschäftsführer René Witte. "Somit hält der Verein, was von Beginn an klar kommuniziert wurde: dass Marko in der kommenden Saison beim ThSV Eisenach spielen wird." Witte freute sich, dass "einer der erfolgreichsten deutschen Spieler, die der ThSV je hatte", im Visier von Spitzenmannschaften steht und zu einem "internationalen Topverein" wechseln kann.

Auch in der Handball-Nationalmannschaft startet Marko Grgic voll durch.

"Ich freue mich riesig, ein Teil der SG Flensburg-Handewitt zu werden", sagte Grgic, der bei nationalen und internationalen Top-Clubs auf der Liste gestanden hatte. "Der Verein ist einer der größten auf der Welt, und ich möchte dazu beitragen, dass er wieder dahin kommt, wo er hingehört – nämlich nach ganz oben."

Grgic ist gebürtiger Eisenacher

Grgic ist gebürtiger Eisenacher, wuchs in Saarlouis auf und spielte bis Sommer 2022 für die HG Saarlouis in der 3. Liga. Mit 18 Jahren kehrte er in seine Geburtsstadt zurück, und feierte in seinem ersten Jahr mit dem ThSV-Logo auf der Brust den Aufstieg aus der 2. Handball-Bundesliga in die höchste deutsche Spielklasse.

In der "stärksten Liga der Welt" bewies der zu Saisonbeginn 19-jährige Grgic gleich sein Talent auf größter Bühne, war hinter dem Schweizer Manuel Zehnder 2023/24 Torschützenkönig der HBL und erfolgreichster Eisenacher Werfer.

218 Treffer in 25 Spielen

Diese Leistungen entgingen auch dem Bundestrainer nicht. Grigic gewann mit der deutschen Nationalmannschaft Silber bei Olympia. In der laufenden Spielzeit führt er die Torschützenliste vor Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin und Emil Jakobsen von der SG Flensburg-Handewitt an. Grigic steht nach 25 Spielen bei beeindruckenden 218 Treffern. 69 Prozent seiner Würfe finden den Weg ins Tor.

SpiO/pm