Handball | Bundesliga Wiegert will SC Magdeburg "noch ziemlich lange erhalten bleiben" Stand: 27.01.2025 16:39 Uhr

Bennet Wiegert hat mit den Gerüchten über einen Wechsel zur Nationalmannschaft aufgeräumt. Der Trainer des SC Magdeburg will den Grün-Roten noch lange erhalten bleiben.

Die Handball-Weltmeisterschaft geht in die K.o.-Phase. Vom deutschen Meister SC Magdeburg sind nur noch zwei Spieler mit von der Partie. Der SCM-Trainer verfolgt das Turnier genau und freut sich über die Aufmerksamkeit für seinen Sport auf der ganz großen Bühne. Doch so schnell will Bennet Wiegert davon kein Teil sein, will nicht Nationaltrainer werden. Zu viel habe er noch vor mit den Ottostädtern.

Wiegert als Nachfolger von Gislason? Der Trainer des SCM verwies dieses Gerücht ins Reich der Mythen.

Im Interview mit MDR Sachsen-Anhalt unterstrich der gebürtige Magdeburger den Reiz eines Jobs als Nationaltrainer. Es sei "keine Frage", dass eine Weltmeisterschaft, die ganz große Bühne, für ihn als "Handballer durch und durch" faszinierend sei. Die Gerüchte um einen möglichen DHB-Coach Wiegert reißen seit längerem nicht ab. Zuletzt sorgten Aussagen des ehemaligen Nationalspielers Michael Kraus im November für Aufsehen, der über laufende Verhandlungen zwischen dem 43-Jährigen und dem Verband berichtete. Nach dem Ende der Vertragslaufzeit von Alfred Gislason in zwei Jahren sei der Magdeburger Topanwärter auf dessen Nachfolge.

Wiegert will "Entwicklung weiter begleiten"

Beim SCM können die Fans jetzt allerdings durchatmen. Im Interview mit MDR Sachsen-Anhalt sagte Wiegert, der Job als Trainer einer Nationalmannschaft sei "so weit weg für mich, – und das ist jetzt nicht bloß plakativ oder ein Spruch – dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache." Er habe mit Magdeburg noch viele Ziele und einen Kader, der langfristig aufgestellt sei. Den will er langfristig führen, eine "Entwicklung begleiten." Trotz vieler Titel – Wiegert hat mit dem SC Magdeburg die Champions League, die Meisterschaft, den DHB- und den Weltpokal gewonnen – sei der ehemalige Linksaußen, der in sein zehntes Jahr als Coach in der Ottostadt geht, noch lange nicht fertig. "Das kann ich so deutlich sagen: Ich bleibe dem SC Magdeburg noch ziemlich lange erhalten."

Mertens "spielt wirklich eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft"

Die gerade laufende WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien verfolgt Wiegert sehr genau. Und dabei natürlich besonders seine Spieler. Sieben waren zum Turnier abgereist, nur noch zwei sind mit von der Partie. Magnus Saugstrup ist mit Dänemark bisher durch die Weltmeisterschaft gepflügt, hat unter anderem Deutschland eine deftige Niederlage beschert. Beim DHB ist Lukas Mertens, Spitzname Speedy, noch dabei und trifft am Mittwoch auf Portugal – ein Gegner, den Wiegert schon vor der WM weit oben auf dem Zettel hatte. Doch auch für seinen Linksaußen hat er Lob. "Speedy spielt wirklich eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft. Und ich hoffe, das bis zum Schluss."

Lukas Mertens ist neben Magnus Saugstrup der letzte verbliebene SCM-Akteur bei der WM. Sein Trainer attestierte ihm ein "sehr, sehr gutes" Turnier.

Ob das frühe Aus der meisten Akteure ein Vor- oder ein Nachteil sei, sei "schwierig zu bewerten", so der SCM-Trainer. "Ich würde eher sagen schlecht, weil jeder möchte mit seiner Nationalmannschaft erfolgreich sein." Doch er ist optimistisch, dass zumindest einer seiner Spieler eine Medaille mit an die Elbe bringen wird.

Schnell zurück in den grün-roten Modus finden

Und wenn die Spieler wieder heimgekehrt sind, geht es rasant weiter für den SCM. Am 8. Februar steht ein Auswärtsspiel in Kiel an, vier Tage später geht es in der Königsklasse nach Kielce, ehe das Duell zuhause gegen Tabellenführer Kiel ansteht. Kein einfacher Start zurück in den Alltag, der eh nach so einem Turnier nicht einfach sein. "Da habe ich meine Erfahrungen mit, den SC-Magdeburg-Modus wiederzufinden. Das dauert ein bisschen. Dann muss man Gespräch führen, um diesen WM-Blues aus Zufriedenheit, Unzufriedenheit, was auch immer, abzuschütteln." Und das schnellstmöglich – für eine erfolgreiche Restsaison und weitere Jahre mit Wiegert an der Seitenlinie.

jar/SpiO