Basketball | DBBL-Pokal Wieder Hannover: GISA Lions verpassen Final Four Stand: 10.01.2024 23:28 Uhr

Ärgerliche Wiederholung: Die Basketballerinnen des GISA Lions MBC sind erneut im Viertelfinale des DBBL-Pokals an Hannover gescheitert. Dabei führte Halle die Partie sehr lange an.

Wie schon in der Vorsaison sind die Basketballerinnen des GISA Lions MBC im Viertelfinale des DBBL-Pokals an den TK Hannover Luchsen gescheitert. Das Final Four findet damit ohne die Sachsen-Anhalterinnen statt. Hieß es vor einem Jahr im Viertelfinale 60:52, so setzte sich der Pokalsieger am Mittwoch in Halle nun knapp mit 71:68 durch.

Blitzstart und Pausenführung

Das Team von Timur Topal erwischte einen blitzsauberen Start und führte in der 6. Minute schon mit 17:5. Der Vorsprung schmolz bis zum Viertelende auf 23:20. Im Duell des Bundesliga-Sechsten gegen den -Vierten drehte der MBC erneut auf und holte nach weiteren fünf Minuten ein 34:22 heraus. Zur Pause lag Halle dann 44:33 vorne

Reichen sollte das aber nicht: Mit einem 58:55 ging es in den Schlussabschnitt. Bei 66:66 rund drei Minuten vor dem Ende war alles offen. Doch auf eine folgende 0:5-Serie fanden die GISA Lions dann keine Antwort mehr.

