Fußball | Regionalliga Wie im Hinspiel: Hallescher FC kassiert Last-Minute-Ausgleich beim FC Eilenburg Stand: 25.03.2025 21:12 Uhr

Deja-vu für den Halleschen FC im Nachholspiel beim FC Eilenburg – wie schon beim Duell in der Hinrunde verspielen die Hallenser den Sieg in den letzten Minuten. Der FCE beweist dagegen erneut seine Comeback-Qualitäten.

Im Rennen um den Wiederaufstieg in die 3. Liga muss der Hallesche FC erneut Federn lassen. Der HFC kam im Nachholspiel beim FC Eilenburg am Dienstagabend (25. März) nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Die Gastgeber erringen damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

HFC-Trainer Mark Zimmermann setzte auf die Pokalelf vom 2:0-Sieg gegen den VfL Halle 96 und hatte mit den wieder genesenen Kilian Zaruba und Joscha Wosz zwei zusätzliche Optionen auf der Bank. FCE-Trainer Sascha Prüfer nahm im Vergleich zum 0:3 bei Carl Zeiss Jena drei Änderungen an seiner Startelf vor. Anstelle von Adrian Jarosch, Michael Schlicht und Benjamin Luis begannen Raimison Dos Santos, Tom Weiß und Lennert Möbius.

Eilenburg legt vor – Halle schlägt zurück

Der FCE legte einen Blitzstart hin. Der erste Schuss saß direkt. Nach Ablage von Toptorjäger Noah Baumann netzte Moritz Kretzer aus 18 Metern zum 1:0 (4. Minute) ein. Die Eilenburger Führung hielt aber nicht lange. Der HFC schlug bereits in der 12. Minute zurück. Fabrice Hartmann dribbelte an FCE-Keeper Niclas Edelmann vorbei, setzte seinen Schuss zwar an den Pfosten. Von dort aus prallte der jedoch gegen den Bauch von Verteidiger Patrick Aguilar und dann zum 1:1 ins Tor.

Fabrice Hartmann bejubelt den Ausgleichstreffer.

In der 19. Minute hatte der FCE die Chance auf die erneute Führung. Halles Robert Berger spitzelte dem einschussbereiten Lennert Möbius aber in letzter Sekunde noch den Ball weg. Im direkten Gegenzug erzielte Robin Friedrich nach einem Abpraller das 1:2 (21.) für den HFC. Mitte des ersten Durchgangs verhinderte dann Berk Inaler den erneuten Ausgleich, als er einen Schuss von Alexander Vogel auf der Linie klärte.

Vogel mit dem Last-Minute-Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ereignisarm, wie die erste endete. Erst in der 60. Minute wurde Halle erstmals gefährlich. Hartmann dribbelte sich in den Strafraum und setzte einen Schlenzer über das Tor. Kurz darauf (63.) verfehlte der eingewechselte Eilenburger Marc Zimmermann das Tor mit einem Distanzschuss nur knapp. Nur drei Minuten später scheiterte der ebenfalls gerade ins Spiel gekommene Jonas Nietfeld mit einem Kopfball nach einer Ecke. Ein Eilenburger konnte den Ball noch auf der Linie klären.

Alexander Vogel erzielt das goldene Tor für den FC Eilenburg.

In der 78. Minute sah es dann nach der Vorentscheidung aus. Jonas Marx, der im vergangenen Sommer aus Halle nach Eilenburg gewechselt war und in der ersten Hälfte bereits Gelb sah, hielt gegen Niklas Landgraf den Fuß drüber und bekam dafür Gelb-Rot.

In Unterzahl warf der FCE dann aber nochmal alles nach vorne und belohnte sich in der 93. Minute. Raimison Dos Santos köpfte den Ball in den Strafraum wo Alexander Vogel bereit stand und den Ball unten links im Tor zum 2:2 versenkte. Das Spiel wurde danach zwar nochmal angepfiffen, Torszenen gab es aber keine mehr sodass es beim Unentschieden blieb.

Stimmen folgen...

SpiO/mru