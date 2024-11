Basketball | BBL Weißenfels schlägt Bamberg und stellt neuen Vereinsrekord auf Stand: 16.11.2024 21:54 Uhr

Die Korbjäger von MBC Syntainics haben den nächsten Sieg eingefahren. Vor heimischer Kulisse schlugen die Wölfe auch das Team von Bamberg Baskets. Es ist der sechste Sieg in Folge, was einen neuen Vereinsrekord bedeutet.

Die Basketballer von Syntainics MBC haben einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Erstmals seit ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit feierten die Weißenfelser sechs Pflichtspielsiege in Folge in Deutschlands bester Liga. Die Schützlinge von Trainer Janis Gailitis bezwangen auf heimischem Parkett Bamberg Baskets mit 99:94 (54:39) und verteidigten ihren Platz in den Playoff-Rängen.

Treffsichere Wölfe mit Traumstart

Die Weißenfelser legten in der Anfangsphase den Grundstein zum Erfolg und führten nach 16 Minuten mit 42:24. Ausschlaggebend dafür war die Dreierquote in der ersten Halbzeit. Von zwölf Versuchen landeten neun im Bamberger Korb. Die Gäste verschärften nach dem Seitenwechsel ihre Intensität in der Defensive und holten den Rückstand auf. Nach 33. Minuten führte Bamberg mit 74:73. Doch die Gastgeber behielten in der hektischen Schlussphase die Nerven und hatten beim 87:78 (36.) durch einen Dreier von Michael Devoe für die Vorentscheidung gesorgt.

Den größten Anteil am Erfolg hatten Spencer Reaves (24), Tyren Johnson, Michael Devoe (je 20), Ty Brewer (13) und Martin Breunig (11). Für die Bamberger erzielten Ronaldo Segu (26), Brandon Horvath (14), MaCio Teague (13) und KeyShawn Feazell (12) die meisten Punkte.

SpiO/dpa