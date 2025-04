Fußball | Regionalliga Wajer rettet Chemie Leipzig gegen Meuselwitz einen Punkt Stand: 09.04.2025 21:05 Uhr

Drei Punkte hatte die BSG Chemie Leipzig gegen den ZFC Meuselwitz anvisiert, am Ende wurde es dank Manuel Wajer ein Zähler. Das 1:1 - ein Teilerfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Der erste Durchgang ging klar an die Zipsendorfer, im zweiten Abschnitt bestimmten die Leutzscher die Szenerie.

Chemie-Trainer Adrian Alipour wechselte im Vergleich zur Derby-Niederlage gegen Lok Leipzig auf drei Positionen und brachte Rajk Lisinski, Terry Asare und Elias Oke für Marcel Kohn, Manuel Wajer sowie Timo Mauer. Zipsendorf-Coach Georg-Martin Leopold nahm zum 2:1-Erfolg gegen Eilenburg nur eine Veränderung in der Startelf vor und ersetzte Leon Schmökel für Hendrik Wurr.

Shake Hands zwischen Chemie-Trainer Adrian Alipour und ZFC-Coach Georg-Martin Leopold.

Frühe Führung für Meuselwitz

Die Chemiker hatten sich viel vorgenommen, kassierten aber bereits nach acht Minuten das Gegentor. Tim Kießling legte sich die Kugel zurecht, zog aus 18 Metern ab und brachte die Meuselwitzer in Führung. Die Chemiker waren geschockt und brauchten eine Weile, um sich davon zu erholen. Naja, so recht erholten sie sich nicht, denn dafür waren die Zipsendorfer im ersten Durchgang zu clever. Die Gastgeber leisteten sich zu viele Stockfehler, der finale Pass in die Spitze kam selten an.

Auch Chancen blieben Mangelware. Elias Oke versuchte es mal mit einem Schuss (18.), der jedoch deutlich danebenging. Kreuzgefährlich wurde es dagegen zehn Minuten später auf der anderen Seite, denn ZFC-Schütze Kießling nahm erneut Maß, diesmal ballerte er das Spielgerät knapp übers Chemie-Gehäuse. Der ZFC blieb überlegen, Chemie kämpfte verbissen. Sekunden vor dem Pausentee lag sogar das 1:1 in der Luft, Oke schoss jedoch aus Nahdistanz drüber.

Chemies Stanley Ratifo nimmt die Kugel volley.

Chemie kämpft um den Ausgleich und schafft ihn

Nachdem der erste Durchgang klar an Meuselwitz ging, gaben nach dem Wechsel immer mehr die Chemiker den Ton an. Sie gaben keinen Ball verloren, auch wenn die Meuselwitzer im Zweikampf meist den Tick konsequenter waren. Egal, die Hausherren wollten den Ausgleich. Und sie näherten sich an und strahlten plötzlich Gefahr bei Standards aus. Das gab’s lange nicht bei den Grün-Weißen.

Elias Oke hat gerade einen Hochkaräter vergeben.

Zunächst vergab Terry Asare in der 72. Minute die dicke Chance zum Ausgleich, als er aus bester Position das Spielgerät über den Meuselwitzer Kasten donnerte. Dann endlich konnten die Chemiker jubeln, und das war wirklich hoch verdient. Nach einem Eckstoß durch Florian Brügmann legte Stanley Ratifo zu Manuel Wajer (78.) auf, der das Leder in die Maschen bugsierte. Nach dem 1:1 wollten die Leutzscher mehr, doch Cemal Kaymaz köpfte nur eine Minute später nach einem Eckstoß um Zentimeter links vorbei. In der Nachspielzeit stand Meuselwitz-Schlussmann Lukas Sedlak mehrmals im Mittelpunkt, hielt aber letztendlich seinem Team das Remis fest.

Manuel Wajer dreht jubelnd ab. Gerade hat er das 1:1 erzielt.

jmd