Handball | Bundesliga Wagenlader soll den Wildcats die "gewisse Persönlichkeit geben" Stand: 14.03.2024 20:53 Uhr

Mit Tina Wagenlader hat der SV Union Halle-Neustadt seinem Kader ein wichtiges Puzzleteil für die kommende Saison hinzugefügt. Die bundesligaerfahrene Kreisspielerin soll dem jungen Team vor allem Stabilität verleihen.

Die 29-Jährige wechselt im Sommer zu den Wildcats und erhält dort einen Vertrag für zwei Jahre, wie der Handball-Bundesligist am Donnerstag (14.03.2024) mitteilte.

Wagenlader spielt aktuell noch bei Zweitligist Spreefüchse Berlin, sammelte bei ihren vorherigen Stationen in Celle und Hannover aber bereits Erstliga-Erfahrung. Union Halle-Neustadt habe sie "in allen Belangen überzeugt", wird die 1,82 Meter große Kreisspielerin in der Pressemitteilung der Wildcats zitiert.

"Genau unser Anforderungsprofil"

Auch Trainer Till Wiechers freut sich auf eine "erfahrene und komplett ausgebildete Spielerin", an der sich vor allem die Jüngeren im Team orientieren können. Sportdirektor Jan-Henning Himborn unterstrich: "Tina entspricht genau unserem Anforderungsprofil und soll unserem jungen Team Stabilität und eine gewisse Persönlichkeit geben."

Das Arbeitspapier von Wagenlader würde auch im Falle eines Abstiegs seine Gültigkeit behalten. Derzeit belegen die Wildcats den zehnten Tabellenplatz und liegen damit über dem Strich. Allerdings setzte es zuletzt eine empfindliche 23:30-NIederlage gegen die TuS Metzingen. Am kommenden Sonntag steht für die Hallenserinnen das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Bayer Leverkusen an (16 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

