Handball | DHB-Pokal Vorjahresfinalist SC Magdeburg startet mit Heimspiel in die Pokal-Saison Stand: 12.12.2023 20:49 Uhr

Der SC Magdeburg steigt am Mittwoch (13.12.2023) ins Achtelfinale des DHB-Pokals ein. Auf dem Weg ins Viertelfinale gilt es vor heimischer Kulisse die HSG Wetzlar zu bezwingen.

Magdeburg in Favoritenrolle

Zwei Hürden muss der SCM noch überwinden, um auch diese Saison das Final4 des DHB-Pokals zu erreichen. Der nächste Schritt auf diesem Weg führt die Wiegert-Schützlinge über die HSG Wetzlar. Ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle zeigt: Der SCM geht als klarer Favorit in die Partie, denn der Tabellenführer aus Magdeburg empfängt den Tabellen-15. Und auch das letzte Aufeinandertreffen spricht eine klare Sprache. Am ersten Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison dominierten die Magdeburger nach Belieben und gewannen deutlich mit 31:15 in Wetzlar. Die letzte Niederlage des SCM gegen Wetzlar datiert darüber hinaus aus dem Jahr 2019.

Der SCM zählt auch gegen Wetzlar auf die Treffer von Magnus Saugstrup (Magdeburg, 23).

Carstens: "SCM im eins gegen eins die beste Mannschaft der Welt"

Und auch Frank Carstens, Trainer der HSG Wetzlar, ist sich der Qualitäten des Gegners bewusst. "Magdeburg ist nicht nur Vereins-Weltmeister, sondern auch Champions League-Sieger und Tabellenführer. Vor allem im eins gegen eins sind sie aktuell die beste Mannschaft der Welt", äußerte Carstens im "Hit Radio FFH". Doch durch erfolgreiche Konter sowie eine starke Verteidigung sei auch sein Team in der Lage, jedem Gegner gefährlich zu werden. Der starke 32:31-Sieg in Runde 3 gegen den THW Kiel verdeutlicht Carstens Aussagen, der von 2010 bis 2013 selbst den SCM trainiert hatte.

HSG-Trainer Frank Carstens war von 2010 bis 2013 selbst für den SCM aktiv.

Die Magdeburger wollen ihrerseits am Mittwochabend ihre Serie von 22 ungeschlagenen Spielen in Folge weiter ausbauen. Anwurf in der GETEC Arena ist 19.00 Uhr.

cpr