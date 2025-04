Fußball | Regionalliga Vorfreude auf stimmungsvolles Ost(er)duell Jena gegen Zwickau Stand: 18.04.2025 10:43 Uhr

Carl Zeiss Jena kann im Duell mit dem FSV Zwickau die Plätze tauschen und will am Samstag die Zuschauer begeistern. Doch mit den robusten Westsachsen kommt ein echtes Spitzenteam nach Thüringen.

Am Samstag steigt das Spitzenspiel zwischen den beiden Traditionsvereinen FC Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau (14 Uhr im Livestream und im Liveticker von SPORT IM OSTEN). Und obwohl es für beide Teams rein sportlich nichts mehr zu gewinnen gibt, erwarten beide Seiten vor einer stimmungsvollen Kulisse von rund 9.000 Zuschauern eine emotionale Partie.

Jena will Zuschauer mitnehmen und begeistern

"Das ist ein brisanter Ostklassiker, das sind Highlightspiele", erklärte Jenas Stürmer Ted Tattermusch, der mit einem sehr physischen Gegner und mit vielen Zweikämpfen rechnet. Das glaubt auch FCC-Coach Volkan Uluc, der "die Zuschauer mitnehmen und begeistern will". Nicht ganz unwichtig, auch mit Blick auf die neue Saison. Denn, obwohl der FCC zuletzt zwei Siege eingefahren hat, bleibt die große Enttäuschung haften mit dem Pokal-Aus in Meuselwitz und der Derbypleite in Erfurt.



Und so weist Uluc auch wiederholt auf den robusten und starken Gegner hin. "Das wird ein dickes Brett, wir müssen voll bei der Sache sein, die Intensität auf den Platz bringen und effektiv sein, wenn sich Chancen bieten." Die Gastgeber hoffen auf die Rückkehr von Stammkeeper Marius Liesegang, der zuletzt in Berlin wegen Rückenbeschwerden gefehlt hatte. Ansonsten gibt es mit Blick auf die lange Verletztenliste nicht viel Neues zu berichten.

Torwart Marius Liesegang

Zwickau ohne Zimmermann und Martens

Beim FSV Zwickau wurden am Donnerstag bereits zahlreiche Abgänge zum Saisonende verkündet. Neben Kapitän und Dauerbrenner Mike Könnecke, der nach neun Jahren beim FSV seine Karriere beendet, werden sieben weitere Spieler den Verein verlassen. Was für Trainer Rico Schmitt aber keinen Einfluss darauf hat, ob diese Akteure auflaufen oder nicht. Der erfahrene Coach spürt nach wie vor ein großes Engagement im Training. "Die Besten spielen. Wir haben viele Gespräche geführt, wegen der Planungssicherheit für beide Seiten. Wir wollen die Saison aber so gut wie möglich beenden. Im Training wird mit viel Herz und Leidenschaft gespielt."

Verzichten muss Schmitt auf zwei wichtige Leistungsträger. Marc-Philipp Zimmermann ist wegen seiner Arbeit bei der Polizei nicht einsatzfähig. Und der erkrankte Theo Martens muss ebenfalls passen. Das schmälert beim Zwickauer Trainer die Vorfreude auf die Partie aber nicht. "Vor einem Jahr hatten wir zu diesem Zeitpunkt die Klasse gehalten. Jetzt sind wir eine Spitzenmannschaft geworden. Es treffen zwei sehr gute Mannschaften aufeinander. Wir müssen Vollgas geben, freuen uns auf ein tolles Fußballspiel mit Jena, mit dem hoffentlich glücklichen Ende für uns."

rei