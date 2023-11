Podcast-Reihe Vor 50 Jahren: Das erste deutsch-deutsche Duell im Fußball-Europapokal Stand: 02.11.2023 10:49 Uhr

Was für ein legendärer Abend! Im Europapokal der Landesmeister trafen vor genau 50 Jahren die SG Dynamo Dresden und der FC Bayern Münschen aufeinander. Die Dresdner empfingen den späteren Pokalsieger in ihrem Stadion. Es war ein brisantes Spiel, denn es war das erste Aufeinandertreffen zweier Mannschaften aus der DDR und der Bundesrepublik im Europapokal-Wettbewerb. MDR SACHSEN hat anlässlich des 50. Jubiläums mit Zeitzeugen gesprochen, die beim Heimspiel in Dresden dabei waren.

Einmarsch der Mannschaften. Der FC Bayern mit Franz Beckenbauer, Torwart Sepp Maier, Johnny Hansen, Hans Georg (Katsche) Schwarzenbeck, Franz (Bulle) Roth, Gerd Müller.

Es war das erste deutsch-deutsche Duell im Europapokal der Landesmeister: Dynamo Dresden gegen den FC Bayern München im Jahr 1973. Das Hinspiel fand am 24. Oktober in München statt. Für das Rückspiel am 7. November reiste der FC Bayern nach Dresden. Diese Begegnung war jedoch nicht nur aus sportlicher Sicht besonders. Auch die Auseinandersetzung zwischen Ost und West spielte eine große Rolle.



Hunderte Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit waren beim Rückspiel in Dresden eingesetzt. Sie kontrollierten Spieler, Betreuer und Fans, überwachten Post und den Kartenverkauf. Beim FC Bayern München wurde zudem eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen, die bis dato undenkbar schien.

Uli Hoeneß vor Eduard Geyer beim legendären Spiel von Dynamo Dresden gegen den FC Bayern München 1973

Der Jüngste in der Dresdner Mannschafft

MDR SACHSEN-Sportreporter Ronny Maiwald spricht mit Zeitzeugen, die das Europapokal-Duell damals auf unterschiedliche Weise erlebt haben. In drei Podcast-Folgen trifft er unter anderem auf Hartmut Schade, der 1973 gerade mal 18 Jahre alt war und somit zu den Jüngsten im Dresdner Team gehörte.



Er war auf der Reise ins "kapitalistische Ausland" im Oktober 1973 dabei. Beim Rückspiel 7. November 1973 in Dresden schoss Schade nicht nur ein Tor, sondern erlebte außerdem mit, wie die Bayern - angeblich wegen des Höhenunterschieds - in der Nacht zuvor in Hof übernachteten, statt wie üblich am Vortag anzureisen. Ein bis dahin einmaliger Vorgang in der Europapokal-Geschichte.

Schule schwänzen für die Idole

Dynamo-Fan Frank Schmid war zur Zeit des Europapokal-Rückspiels erst 14 Jahre alt und einer der Glücklichen, die das Spiel live im Stadion erleben durften. Hierfür schwänzte der kleine Frank sogar die Schule, angeblich wegen Bauchschmerzen. Da sein Mathelehrer und Schulleiter damals ebenfalls Dynamo-Fan war, drohten ihm aber keine Konsequenzen. Dass Frank vor dem Spiel in einen Bayern-Fanbus stieg, gefiel den DDR-Behörden allerdings gar nicht. Die Staatssicherheit der DDR hatte eigentlich jegliche Zusammenkünfte verboten.

Als Balljunge dabei

Jens Nischik ist als Kind im Dresdner Dynamo Stadion aufgewachsen. Am 7. November 1973 hatte der damals 10-jährige Nachwuchskicker der SGD die Ehre, Balljunge beim Europapokal-Rückspiel zu sein.

Zeitzeugen erinnern sich

Neben den drei Podcast-Folgen, stehen außerdem noch zwei Bonus-Folgen zum Anhören bereit. Aus dem MDR-Archiv wird Ihnen ein Radio-Feature bereitgestellt, das vor 20 Jahren zum dreißigsten Jubiläum der Begegnung entstanden ist. Außerdem erinnert sich der langjährige Sport-Bild-Journalist Raimund Hinko an die Begegnung aus seiner Sicht als Berichterstatter aus der Bundesrepublik.

Europapokal der Landesmeister 1973/74: Dynamo Dresden - FC Bayern München am 07.11.1973 in Dresden. 3:3 Ausgleich durch Gerd Müller (FCB). Am Boden Torwart Claus Boden (Dresden)

Exklusive Folgen als Podcasts und im Radio

Alle Folgen zum deutsch-deutschen Duell im Fußball-Europapokal sind in der ARD-Audiothek auf dem Podcast-Kanal "Was Sachsen bewegt" von MDR SACHSEN - Das Sachsenradio und überall, wo es Podcasts gibt, zu finden. Außerdem sendet MDR SACHSEN - Das Sachsenradio eine Extrasendung zum legendären Spiel am 7. November 2023 8:08 Uhr im Radioprogramm