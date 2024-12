Fußball | Regionalliga "Volltreffer"-Albert jubelt mit Zwickau und spendet seiner Ex-Firma Stand: 07.12.2024 10:35 Uhr

Mit seinem Seitfallzieher gegen den BFC brachte Zwickau-Stürmer Lucas Albert dem FSV nicht nur einen Sieg, sondern gewann auch die "Volltreffer"-Abstimmung. Die Prämie spendet er. Und freuen durfte sich Albert auch im jüngsten Spiel.

Die Freude über sein Tor war Lucas Albert auch noch eine Woche später anzusehen: "Das Tor, da ist alles rausgebrochen. Das war super emotional", blickt der Zwickauer auf seinen Last-Minute-Siegtreffer zum 1:0-Erfolg gegen den BFC Dynamo in der Vorwoche (29. November 2024) zurück.

Personal Trainer vor der Fußballlaufbahn

Der Seitfallzieher in der 90. Minute war ein besonderes Tor. Weil: "So ein Tor habe ich noch nie geschossen", berichtet der 25-jährige Angreifer. Und: Mit dem artistischen Schuss gewann Albert die Wahl zum "Volltreffer der Woche" bei SPORT IM OSTEN. "Es war schön zu sehen, dass man nominiert wurde und dann auch noch gewinnt." In der Abstimmung setzte sich Zwickaus Knipser deutlich mit 72 Prozent gegen die Konkurrenz, Alexander Prokopenko von Carl Zeiss Jena und Johannes Pistol vom ZFC Meuselwitz, durch.

Nun darf der Sieger andere beschenken: Jeder "Volltreffer"-Gewinner kann ein Handtuch-Set von SPORT IM OSTEN einem Verein seiner Wahl stiften. Albert musste da nicht lange überlegen: "Das hat was mit meiner Berufslaufbahn zu tun", berichtet der Fußballer, der 2023 vom VFC Plauen zum FSV wechselte und vor seinem Wechsel in einem Zwickauer Fitnessstudio als Personal Trainer gearbeitet hat: "Ich möchte die Handtücher meiner ehemaligen Arbeitsstätte zukommen lassen, CrossFit Zwickau."

Wunderkerzen und "Oh Tannenbaum"

Eine herzliche Geste – so wie es auch nach dem jüngsten Spiel des FSV am Freitag (6. Dezember 2024) im Zwickauer Stadion herzlich zuging. Gemeinsam mit den Fans und vielen Wunderkerzen sangen die Zwickauer Fußballer Weihnachtslieder - "Oh Tannenbaum" schallte es nicht immer ton- und klangsicher durch das Stadion. "Ich fand es schön, dass wir einen kleinen Jahresabschluss beim letzten Heimspiel machen konnten. Die Atmosphäre war schön, das war ein schönes Bild", freute sich Albert.

"Weil wir pennen" - Aufregender Sieg gegen Zehlendorf

Die 90 Minuten vorher waren allerdings deutlich weniger entspannt. In einem Sieben-Tore-Spektakel rang Zwickau Regionalliga-Aufsteiger Zehlendorf mit 4:3 nieder. Albert freute sich, kritisierte aber: "Wir hätten nach dem 1:0 viel mehr nachwaschen müssen. Somit ist es nochmal eng geworden. Wir kriegen sinnlose Tore, weil wir pennen." Am Ende bleibt aber der Sieg – und damit auch die Serie. Fünf Spiele in Folge haben die "Schwäne" jetzt gewonnen, sich in der Tabelle auf Rang drei nach vorn gekämpft. Beim Sieg gegen Zehlendorf traf Albert nicht – musste er auch nicht. Albert erzielt schließlich nur echte Volltreffer.

Dirk Hofmeister