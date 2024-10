Fußball | Regionalliga VFC Plauen setzt Siegesserie in Luckenwalde fort Stand: 27.10.2024 15:18 Uhr

Der VFC Plauen schwimmt weiterhin auf der Erfolgswelle. Auch beim Gastspiel in Luckenwalde überzeugten die Männer von Coach Karsten Oswald und stehen nun bei drei Siegen in Folge.

Der VFC Plauen hat sein Auswärtsspiel beim FSV Luckenwalde mit 1:0 (1:0) gewonnen. Damit klettern die Südwest-Sachsen in der Tabelle auf Rang 13.

Tom Fischer (VFC Plauen) trifft zum 1:0 gegen Luckenwalde

Goldes Tor in Halbzeit eins

Nach einem schwachen Beginn benötigte der VFC gute 20 Minuten, um in die Partie zu finden. Dann aber zeigten sie ihre Kaltschäuzigkeit und Qualitäten. Den Treffer des Tages erziele Tom Fischer in der 38. Minute, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Max Winter am zweiten Pfosten goldrichtig stand und Kevin Tittel im Luckenwalder Kasten keine Chance ließ.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeber dann auf den Ausgleich, doch Plauen wusste mit starker Abwehrarbeit und in Jakob Pieles einem Keeper in Bestform zu überzeugen. So brachte der Liga-Neuling das Ergebnis über die Zeit und verschaffte sich im Abstiegskampf drei weitere, wichtige Punkte.

