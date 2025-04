Volleyball | Bundesliga VfB Suhl startet mit Niederlage ins Playoff-Halbfinale Stand: 05.04.2025 21:05 Uhr

Der VfB Suhl hat das erste Halbfinale der Playoffs um die Deutsche Meisterschaft in der Volleyball-Bundesliga verloren. Beim Gastspiel in Schwerin gab es eine deutliche Niederlage. Spiel zwei ist damit bereits ein Endspiel.

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl sind mit einer Niederlage in das Halbfinale der Bundesliga-Playoffs gestartet. In Spiel eins unterlagen die Thüringerinnen vor 1.920 Zuschauern in der Arena des SSC Palmberg Schwerin klar mit 0:3 (20:25, 14:25, 15:25). Größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatte Elles Dambrink, die zur vertvollsten Spielerin der Partie gewählt wurde.

Schwerin feiert Start-Ziel-Sieg

Im ersten Durchgang begegneten sich beide Mannschaften lange auf Augenhöhe. Beim Stand von 22:20 schien noch alles offen. Durch einen 3:0-Lauf auf 25:20 sicherte sich Schwerin schlussendlich aber den ersten Satzgewinn.

Suhl ging im zweiten Satz zunächst in Führung, geriet dann aber schnell deutlich in Rückstand und kam nicht mehr heran. Auch im dritten Durchgang konnten die Thüringerinnen nicht mithalten und blieben somit ohne eigenen Satzgewinn in Schwerin.

Suhl zuhause gegen Schwerin noch ungeschlagen

Cheftrainer Laszlo Hollosy und seine Suhlerinnen haben nun eine Woche Zeit, um sich von der Niederlage zu erholen. Spiel zwei steigt am kommenden Sonntag (13. April) um 15.15 Uhr in der heimischen Wolfsgrube, in der Suhl in dieser Saison bereits zweimal im Tie-Break gegen Schwerin gewinnen konnte.

Sollte Suhl das Heimspiel verlieren, wären die Playoffs für das Team aus Thüringen beendet. Bei einem Sieg gäbe es ein Entscheidungsspiel am 16. April (18.30 Uhr) in Schwerin.

SpiO/mru