Volleyball | DVV-Pokal VfB Suhl schmeißt Rekordsieger Schwerin raus, TSG Markkleeberg verpasst Sensation Stand: 09.11.2024 22:19 Uhr

Sensation in Thüringen: Der VfB Suhl hat den Rekordpokalsieger SSC Palmberg Schwerin im Achtelfinale rausgeworfen. Die TSG Markkleeberg hat gegen den Bundesligist aus Aachen klar verloren.

Der VfB Suhl hat sich am Samstag vor heimischer Kulisse gegen den favorisierten Rekordpokalsieger SSC Palmberg Schwerin im Tiebreak durchgesetzt (25:22, 31:33, 25:22, 21:25, 15:9).

Umkämpfte Anfangsphase

Der Favorit erwischte den besseren Start in dieses Volleyballmatch. Erst beim 12:11 übernahmen die Thüringerinnen die erste Führung, die sie nicht so schnell hergaben. Mit dem 1. Satzball sicherte sich der Underdog den ersten Satz (25:22). Im langatmigen zweiten Satz mussten sich die Suhlerinnen nach 64 Punkten mit 33:31 geschlagen geben. Nichtsdestotrotz merkte man dem Rekordpokalsieger die Verunsicherung an.

Suhl bleibt cool

Daraufhin rannte der VfB lange einem Rückstand hinterher (14:17), ehe sich die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy aufbäumte und sich die 18:17-Führung erspielte. Suhl behielt die Nerven und belohnte sich beim 25:22 mit dem zweiten Satzgewinn – 2:1 für den Underdog. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern standen plötzlich unter Zugzwang und glichen im schnellen vierten Satz zum 2:2 nach Sätzen aus (25:21). Davon ließen sich die Thüringerinnen aber nicht beunruhigen. Im souveränen 15:9-Tiebreak machten die Thüringerinnen die Sensation perfekt.

TSG Markleeberg scheidet aus

Die Volleyballerinnen der TSG Markkleeberg haben im Pokal-Achtelfinale gegen die favorisierten Bundesligistinnen der Ladies in Black Aachen zu Beginn einen Pokalfight hingelegt, aber am Ende dennoch deutlich mit 0:3 (25:27, 14:25, 15:25) verloren.

Erster Satz geht in die Verlängerung

Die Rand-Leipzigerinnen begannen stark und gingen mit 6:1 in Führung. Diese hatte bis zu einem 0:5-Lauf beim Stand von 15:13 Bestand, der die Neuseenland-Volleys ins Hintertreffen brachte. Zum Abschluss des ersten Satzes ging es hin und her. Beim Stand von 24:23 und 25:24 vergaben die Gastgeberinnen zwei Satzbälle und verloren am Ende mit 25:27.

Auch der zweite Satz gehörte zunächst Markleeberg. Nach 3:1 und 7:6 drehten die Ladies in Black jedoch auf und zeigten, dass sie eine Liga höher spielen. Mit einem 0:6- und 0:4-Lauf ließ sich Aachen den Satz nach 13:23 nicht mehr nehmen und holte mit 14:25 das 0:2. Danach war das Feuer ein wenig raus. Im letzten Satz dominierten die Gäste das Geschehen, ließen mit einem 15:25 nichts anbrennen und zogen durch das 0:3 souverän ins Viertelfinale des DVV-Pokals ein.

SpiO