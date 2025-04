Volleyball | Bundesliga VfB Suhl scheitert an Schwerin und feiert Bronze Stand: 13.04.2025 17:55 Uhr

Die Volleyballerinnen vom VfB Suhl haben den Einzug in die Final-Playoffs verpasst. Das Team von Trainer Laszlo Hollosy verlor auch das zweite Spiel der Vorschlussrunde gegen Hauptrundensieger SSC Palmberg Schwerin und schied damit vorzeitig aus.

Der VfB Suhl hat in der Volleyball Bundesliga eine Überraschung verpasst und ist in der Halbfinalserie (Best-of-Three) beim SSC Schwerin ausgeschieden. Die Siegerinnen der Hauptrunde setzten sich am Sonntag 3:1 in der Suhler Wolfsgrube durch. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel entschied der SSC das Duell vorzeitig und buchte damit das Ticket für das Endspiel.

Suhl krallte sich nach einer starken Leistung den ersten Durchgang (25:20), wobei die Thüringerinnen früh in Führung lagen (12:9) und diese nicht mehr aus der Hand gaben. Im Anschluss trumpfte der Favorit aus Schwerin auf und drehte die Partie durch die Gewinne des zweiten (25:19) und dritten Satzes (25:20). Im vierten Abschnitt hielt Suhl lange mit (22:22), musste sich in der Crunchtime aber mit 23:25 geschlagen geben.

Endspielgegner Stuttgart oder Dresden

Im Finale wartet auf Schwerin entweder Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart oder der Pokalsieger Dresdner SC. Das Team von Trainer Alexander Waibl hatte am Samstag 3:2 (23:25, 18:25, 25:22, 25:16, 15:8) gewonnen und damit den ersten Matchball der Stuttgarterinnen abgewehrt. Das entscheidende dritte Duell findet am Mittwoch im Schwabenland statt.

SpiO