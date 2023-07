Leichtathletik | Speerwerfen Vetter droht erneutes WM-Aus Stand: 05.07.2023 20:11 Uhr

Gerade erst hatte Johannes Vetter nach langer Verletzungspause sein Comeback gegeben, schon droht dem gebürtigen Dresdner der nächste Rückschlag: Der ehemalige Speerwurf-Weltmeister wird wohl auch die anstehende WM verpassen.

Dem früheren Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter droht offenbar das Aus für die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August). Dies berichtete Sport1 am Mittwoch (05.07.2023).

Erneuter Rückschlag für Vetter

Vetter bestätigte dem Sender zudem, dass er die deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Kassel verpassen werde. Der 30-Jährige habe einen "erneuten Rückschlag" erlitten, er werde aus "gesundheitlichen Gründen" fehlen, heißt es in dem Bericht.

Vetter, Weltmeister von 2017 und deutscher Rekordhalter, hatte erst Anfang Juni im niederländischen Hengelo nach fast einem Jahr Wettkampfpause sein Comeback gegeben. Eine hartnäckige Schulterverletzung hatte den Offenburger ausgebremst. Er verpasste deshalb die WM in Eugene und die EM in München.

sid