Auszeichnung | Sportler des Jahres 2024 Varfolomeev, Zeidler und 3x3-Team sind Sportler des Jahres 2024

Darja Varfolomeev ist Deutschlands Sportlerin des Jahres. Bei den Männern setzt sich Oliver Zeidler durch, vor dem Magdeburger Lukas Märtens. Die 3x3-Basketballerinnen feiern ihren Sieg als Mannschaft des Jahres.

Die Olympiasieger Darja Varfolomeev und Oliver Zeidler sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres. Die Rhythmische Sportgymnastin und der Ruderer wurden am Sonntagabend bei der Gala im Kurhaus Baden-Baden für ihre Leistungen geehrt. Als Mannschaft des Jahres wurden die 3x3-Basketballfrauen ausgezeichnet, die in Paris ebenfalls triumphiert hatten.

Goldmedaillisten dominieren die Wahl

Varfolomeev hatte im Vorfeld der 78. Wahl als Favoritin gegolten, am Ende reichten ihr 79 Punkte Vorsprung vor Yemisi Ogunleye, die in Paris völlig unerwartet Olympiasiegerin im Kugelstoßen geworden war. Dritte wurde Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, die in der französischen Hauptstadt Doppel-Gold gewonnen hatte. Varfolomeev hatte sich in Paris zur ersten deutschen Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik gekürt.

Lukas Märtens mit seiner Goldmedaille

Noch enger ging es bei den Männern zu, auch hier lieferten sich zwei Olympiasieger ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Mit nur 47 Punkten Vorsprung wählten die rund 3000 stimmberechtigten Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten Ruderer Zeidler nach dessen Gold im Einer vor Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens auf Platz eins. Dritter wurde Triathlet Patrick Lange, der sich im Oktober auf Hawaii zum dritten Mal zum Ironman-Weltmeister gekrönt hatte.

3x3- Basketballerinnen weit vor der Konkurrenz

Mit riesigem Vorsprung hingegen triumphierten die 3x3-Basketballerinnen bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres. In Paris hatte das Quartett aus Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius völlig überraschend Gold gewonnen. Für die Fußballer von Bayer Leverkusen reichte es trotz ihrer Fabelsaison mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft ohne Niederlage und dem Triumph im DFB-Pokal somit nur für Platz zwei vor der Handball-Nationalmannschaft der Männer, die in Paris über Silber gejubelt hatte.

