Handball | Bundesliga Trotz starker Aufholjagd: Eisenach geht gegen Bietigheim baden Stand: 19.09.2024 21:01 Uhr

Mit 31:35 (12:20) verliert der ThSV Eisenach zum Auftakt des dritten Spieltags in der HBL gegen die SG BBM Bietigheim - und das Endergebnis sieht noch glimpflich aus. Gegen starke Aufsteiger kamen die Eisenacher zwischenzeitlich auf einen Zehn-Tore-Rückstand, den sie mit einer guten Schlussphase noch auf vier Treffer verkürzen konnten. Dennoch: Am Donnerstagabend (19. September 2024) lief wenig bei den Thüringern.

Den ersten Treffer des Abends machte noch Malte Donker für die Eisenacher, doch danach schien wenig zu laufen. Schon mit dem dritten Treffer gingen die Gäste aus Bietigheim durch das Eigengewächs Nikola Vlahovic in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand.

Bei Bietigheim klappt alles, bei Eisenach wenig

Im Gegenteil: Das Spiel kippte immer weiter in Richtung der Aufsteiger. Mit einer konzentrierten Leistung schien dem Team von Cheftrainer Iker Romero alles zu gelingen, fast jeder Wurf aufs Tor war drin, die Defensive ließ den Eisenachern kaum Räume und im Zweifelsfalle war Frederik Genz mit einer starken Parade zur Stelle. Auf der anderen Seite unterliefen den Eisenachern vorne und hinten zu viele Fehler, so ging es mit 12:20 in die Kabinen. Besonders Vlahovic stach hervor: Der junge Bietigheimer ist nach wie vor bei einer Wurfquote von 100%, in der ersten Hälfte gegen Eisenach verwandelte er vier von vier Würfen.

Marko Grgic ThSV Eisenach,17 Nikola Vlahovic SG BBM Bietigheim

Eisenach startet Aufholjagd, Genz überragt

In der zweiten Halbzeit zeigten die Hausherren eine konzentriertere Leistung, sie spielten schneller nach vorne und ihnen unterliefen deutlich weniger Fehler. Der Druck war da und Bietigheim gelang offensiv nun weniger. Doch im Tor war an Genz kaum ein Vorbeikommen, der Torwart der Gäste war fantastisch aufgelegt, zeigte insgesamt 14 Paraden und hielt seiner SG BBM eine Aufholjagd lange vom Leib – zwischendurch wuchs der Abstand auf zehn Treffer auf ein 20:30 an.

Bietigheims Torhüter Frederik Genz, mit erhobener Faus jubelnd

Doch in den letzten neun Minuten gelang den Eisenachern noch die Aufholjagd: Bis auf drei Tore kamen sie auf einmal ran, weil sie konsequent ihr Spiel durchzogen und nun auch Silvio Heinevetter die eine oder andere Parade zeigte. Doch es half alles nichts, Bietigheim war über weite Strecken das deutlich bessere Team und nahm den Sieg völlig verdient aus Eisenach mit. Zwei Siege nach den ersten drei Spieltagen sind für den Aufsteiger ein guter Saisonstart, die Eisenacher werden nach dieser Partie einige Baustellen in Angriff nehmen müssen.

npo