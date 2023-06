American Football Trotz großer Turbulenzen: Leipzig Kings spielen gegen Berlin Stand: 30.06.2023 09:45 Uhr

Die finanzielle Situation bei den Leipzig Kings ist weiter dramatisch, ein Rückzug aus der European League of Football lange nicht vom Tisch. Aber am Sonntag soll das Spiel gegen die Berlin Thunder stattfinden.

Trotz großer wirtschaftlicher Turbulenzen werden die Leipzig Kings am Sonntag die Partie in der European League of Football (ELF) gegen die Berlin Thunder austragen. Kick-Off ist um 14:30 Uhr im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig. "Lasst uns dies zu einem besonderen machen - in Worte fassen, wie dankbar wir für all die Unterstützung unserer Fans, Fußballfans aus Europa und unseren Partnern hier in Leipzig sind", heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins.

Ökonomische Schieflage bei den Kings

Die Austragung der Partie war fraglich, da die Leipzig Kings sich in einer ökonomischen Schieflage befinden. Am Dienstag hatten sie mitgeteilt, dass sie den Rückzug aus der ELF in Erwägung ziehen. Thunder und Kings haben nach vier Spielen jeweils eine Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Bereits vor Saisonbeginn war bekannt, dass die wirtschaftliche Situation während der Saison angespannt sein würde. Rand- und Rahmenbedingungen haben sich bei den Kings im Laufe der aktuellen Spielzeit nicht verbessert. Am Dienstag vermeldeten die Leipziger in einer Pressemitteilung, dass man "mit hoher Wahrscheinlichkeit" den Spielbetrieb einstellen müsse. Ein Grund sei der Rückzug des Hauptsponsors kurz vor dem Start der Liga. Zudem gebe es eine "unzureichende Infrastruktur" und "ein mangelndes Interesse in der Region". Zumindest das Spiel gegen Berlin soll am Sonntag aber ausgetragen werden.

------------

rei/dpa