Fußball | DFB-Pokal Trotz Chancenwucher – RB Leipzig bezwingt Rot-Weiss Essen

RB Leipzig hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals keine Blöße gegeben. Der Bundesligist siegt am Ende standesgemäß gegen Drittligist Rot-Weiss Essen. Ein Leipziger Neuzugang konnte direkt überzeugen.

RB Leipzig hat die erste Hürde im DFB-Pokal genommen. Die Sachsen gewannen mit 4:1 (2:1) bei Rot-Weiss Essen. RBL-Trainer Marco Rose schonte keine Stammspieler und setzte auf sein bewährtes System (4-2-2-2). Neuzugang Antonio Nusa stand bereits im Kader, aber nicht in der Startelf. Yussuf Poulsen fehlte wegen seiner Gelb-Rot-Sperre aus der vergangenen Pokal-Saison.

Ramien Safi war früh im Spiel hellwach und nutzte die erste Chance von Rot-Weiss Essen zum 1:0.

Safi schockt RB Leipzig

Ramien Safi sorgte für den Blitzstart und brachte Essen in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. RBL brauchte nur kurz um den Schock zu verdauen und konnte zehn Minuten später durch Sesko (12.) zum 1:1 ausgleichen. Nachdem Xavi Simons in der 22. Minute einen Schlenzer noch knapp am Tor vorbeilegte, war es Lois Openda, der die Leipziger kurz vor der Halbzeitpause (40.) erstmals in Führung brachte (2:1).

Nach schöner Vorarbeit von Benjamin Sesko konnte Lois Openda problemlos zum 2:1 für RB Leipzig einschieben.

Nusa macht den Deckel drauf

Mit der Führung im Rücken ging RBL entspannter in die zweite Hälfe und überließ Essen immer häufiger den Ballbesitz. Die Gastgeber konnten daraus aber keinen Profit schlagen. In der Folge ließen Openda (60./64.) und Sesko (59./61.) einige Großchancen liegen und verpassten es, früh den Deckel drauf zu machen. Das erledigte Neuzugang Antonio Nusa (84.) eine Minute nach seiner Einwechslung. Nach einer sehenswerten Dribbel-Einlage erhöhte Xavi (87.) noch auf 4:1.

mru