Trainerlegende Trauerfeier für Jutta Müller Stand: 13.12.2023 08:00 Uhr

Sie war die erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt. Am 2. November starb Jutta Müller im Alter von 94 Jahren. Ihre Schützlinge holten 57 Medaillen bei internationalen Meisterschaften - Olympiasiege, Welt- und Europameistertitel.

Von MDR SACHSEN

Die erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt wird am Mittwoch in Chemnitz beigesetzt. Jutta Müller starb am 2. November im Alter von 94 Jahren in Bernau bei Berlin. Zu der öffentlichen Trauerfeier 10:30 Uhr auf dem Städtischen Friedhof von Chemnitz werden viele ihrer Weggefährten und Schützlinge erwartet. Da mit einem großen Andrang von Besuchern gerechnet wird, soll die Verabschiedung in der Trauerhalle auch nach außen übertragen werden.

Jutta Müller (re.) 1969 zusammen mit ihrer Tochter Gaby Seyfert.

"Authentische Botschafterin" von Chemnitz

Auch der Oberbürgermeister von Chemnitz, Sven Schulze (SPD), wird an der Feier teilnehmen. Schulze sagte: "Mit Jutta Müller verliert Chemnitz nicht nur eine Ehrenbürgerin. Sie war eine Institution im Chemnitzer Sport, den sie über viele Jahrzehnte geprägt hat wie wenige andere." Als erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt sei Jutta Müller eine hervorragende und vor allem authentische Botschafterin der Stadt gewesen.

Unabhängige und selbstbestimmte Frau

Auch viele ihrer Schützlinge werden zu der Trauerfeier erwartet, darunter auch Katarina Witt. In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" sagte sie über ihre einstige Trainerin: "Die enorme Leistung, die sie in ihrem Leben erbracht hat, die kann ihr niemand wegnehmen. Die wird für immer bleiben. Und in meinem Herzen hatte sie schon zu Lebzeiten einen besonderen Platz." Jutta Müller, sei ihr Leben lang eine unabhängige und selbstbestimmte Frau gewesen, das habe auch sie geprägt.

Zu ihrem 80. Geburtstag bekam Jutta Müller die Ehrenbürgerurkunde der Stadt Chemnitz (hier mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig).

Jutta Müller war als eine Trainerin bekannt, die von sich und ihren Schützlingen alles forderte. Anett Pötzsch, die sie zum Olympiasieg führte, sagte MDR Sport im Osten: "Die Erfolge zeigen, dass sie das richtig gemacht hat. Ohne diese gewisse Härte, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft."

Beeindruckende Karriere

Seit 1955 war Jutta Müller als Eiskunstlauftrainerin aktiv. Für ihre internationalen Erfolge wurde sie während ihrer Karriere als Trainerin wie auch nach ihrer aktiven Laufbahn mehrfach geehrt. Sie wurde im Jahr 1980 in der DDR mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold und 1988 mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet. Im Jahr 2003 nahm der Weltverband, die International Skating Union, Jutta Müller in Colorado Springs in die "Hall of Fame" auf.

Ihre größten internationalen Erfolge erzielte sie mit:

Katarina Witt (zweifache Olympiasiegerin, vierfache Weltmeisterin und sechsfache Europameisterin)

Anett Pötzsch (Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin und vierfache Europameisterin)

Jan Hoffmann (zweifacher Weltmeister, vierfacher Europameister und Olympia-Silber)

Gaby Seyfert (zweifache Weltmeisterin, dreifache Europameisterin, Olympia-Silber).

MDR (mwa)