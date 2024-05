Fußball | Regionalliga Machen Cottbus und Eilenburg alles klar? Stand: 10.05.2024 10:51 Uhr

Der vorletzte Spieltag in der Regionalliga Nordost steht an. Ganz oben und im Keller könnte Entscheidendes passieren. Cottbus kann den Aufstieg klarmachen, Eilenburg den Klassenerhalt.

Steigt Cottbus an diesem Wochenende in die 3. Liga auf oder macht es der Greifswalder FC noch einmal spannend? Und macht der FC Eilenburg den Klassenverbleibt klar? Das sind die großen Fragen des vorletzten Spieltags in der Regionalliga Nordost. Alle Begegnungen finden am Sonntag parallel um 13 Uhr statt.

Cottbus kann Titel klar machen, wenn ...

... ein Sieg gegen den FSV Luckenwalde herausspringt. Das ist die Grundvoraussetzung für eine Meisterfeier von Energie Cottbus im eigenen Stadion. Sollte das Wollitz-Team erfolgreich sein, würde der Blick nach Berlin wandern, wo der letzte verbliebene Konkurrent, der Greifswalder FC, im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bei der VSG Altglienicke gefordert ist. Kann die Volkssportgemeinschaft den Ostsee-Kickern mindestens einen Punkt abluchsen, ist die Sache entschieden.

Gewinnt allerdings Greifswald würde sich die Entscheidung völlig unabhängig vom Ergebnis im Stadion der Freundschaft auf den finalen Spieltag verlagern. Bei einem Remis oder einer Niederlage der Cottbuser wäre der GFC plötzlich sogar in der Pole Position.

Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz interessiert das alles nicht. "Wir stehen vorn. Wir haben es in der eigenen Hand. Wir müssen nicht auf die anderen schauen. Wir müssen nur noch zwei Mal gewinnen", lautet seine klare Ansage.

Können "Pele" Wollitz (re.) und Maximilian Krauß schon am Wochenende den Aufstieg bejubeln?

Der Klassenerhalt von Eilenburg ist sicher, wenn ...

... im Sachsenduell mit dem Chemnitzer FC mindestens ein Punkt rausspringt. Würde der FCE verlieren und zeitgleich Hansa Rostock II bei den Hertha-Bubis nicht gewinnen, dürften ebenfalls die Sektkorken knallen.

In diesen beiden Fällen wären die elende Rechnerei und der Blick in die anderen Ligen endlich vorbei. Denn der Abstieg aus der Regionalliga Nordost wird in diesem Jahr auch maßgeblich von den Ergebnissen in der 2. Bundesliga und 3. Liga beeinflusst.

BSG Chemie ist Ortsmeister, nun kommt der BFC

Nach dem 2:0-Derbysieg in Probstheida ist klar, dass die BSG Chemie die inoffizielle Leipziger Stadtmeisterschaft gegen den 1. FC Lok für sich entschieden hat und damit erstmals seit der Neugründung in einer zu Ende gespielten Saison vor dem blau-gelben Kontrahenten landen wird.

Ein weiteres Ziel könnte nun sein, bestes mitteldeutsches Team der Regionalliga zu werden, dafür müssen in den verbleibenden beiden Partien zwei Punkte mehr geholt werden als der davor platzierte FC Carl Zeiss Jena. Erste Möglichkeit den Rückstand auf die Thüringer aufzuholen ist in der Partie gegen den BFC Dynamo. Die Berliner sind nach der Niederlage gegen Energie raus aus dem Meisterrennen. Für sie geht es nun lediglich darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen.

Für mindestens drei verdiente Spieler der BSG bedeutet das stets brisante Duell mit dem BFC zudem die letzte Partie im Alfred-Kunze-Sportpark: Philipp Harant, Denis Jäpel und Lucas Surek wollen sich künftig auf die berufliche Zukunft konzentrieren. Zudem halten sich Gerüchte um einen Abgang von Philipp Wendt, der wohl vor einem Wechsel nach Jena steht. SPORT IM OSTEN überträgt die Begegnung am Sonntag ab 13 Uhr live im MDR FERNSEHEN.

Auch in Zwickau wird es einen emotionalen Abschied geben. Die Partie gegen den SV Babelsberg wird das letzte Heimspiel von Davy Frick nach 13 Jahren im Trikot des FSV werden. Der Routinier beendet seine Karriere. Da es auch für die Westsachsen ansonsten um nichts mehr geht, kann man sich vollends darauf fokussieren, der "Legende in Zwickau", wie ihn der frühere FSV-Präsident Gerhard Neef anlässlich der Rücktrittsankündigung gewürdigt hat, einen würdigen Abschied zu gestalten.

Der Spieltag im Überblick (alle Spiele Sonntag 13 Uhr live)

Energie Cottbus - FSV Luckenwalde

VSG Altglienicke - Greifswalder FC

FC Eilenburg - Chemnitzer FC

Chemie Leipzig - BFC Dynamo

FSV Zwickau - SV Babelsberg

ZFC Meuselwitz - Carl Zeiss Jena

Berliner AK - Lok Leipzig

Rot-Weiß Erfurt - Viktoria Berlin

Hansa Rostock II - Hertha BSC II

rac