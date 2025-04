Fußball | 2. Bundesliga Trainingsplatz-Sanierung: FCM einigt sich mit Stadt auf Lösung Stand: 25.04.2025 12:47 Uhr

Der 1. FC Magdeburg mischt weiter um den Aufstieg mit. Die Trainingsbedingungen sind allerdings alles andere als erstligareif. Im Winter musste sogar in der Halle trainiert werden. Nun wurde gemeinsam mit der Stadt eine Lösung gefunden.

Im bereits länger andauernden Streit um die Trainingsmöglichkeiten beim 1. FC Magdeburg haben Stadt und Verein eine Lösung gefunden. Der Stadtrat von Magdeburg beschloss unter anderem, dem Club einen langfristigen Mietvertrag mit eigenständiger Verantwortung auch für die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen zu geben.

Gleichzeitig unterstützt die Stadt den Verein beim Bau des Nachwuchsleistungszentrums mit 1,5 Millionen Euro, sodass der Club die frei gewordenen Mittel in die Modernisierung der Trainingsmöglichkeiten stecken könne. Eine direkte Unterstützung sei wegen des Beihilfe- und Vergaberechts nicht möglich gewesen.

Rasenheizung und Drainage sollen kommen

Der Streit um die Trainingsplätze eskalierte im Februar, als die Mannschaft vor dem wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Köln (3:0) kein Rasentraining durchführen konnte, weil der Trainingsplatz schneebedeckt und gefroren war. Nach Angaben des Vereins soll der Trainingsplatz jetzt unter anderem eine Rasenheizung und ein Drainagesystem bekommen.

Vor allem im Winter hatte der 1. FC Magdeburg mit den Trainingsbedingungen zu kämpfen.

"Nur so können wir sicherstellen, dass der Trainingsbetrieb unserer Profimannschaft auch in den Wintermonaten reibungslos und unter optimalen Bedingungen fortgeführt werden kann", sagte der kaufmännische Geschäftsführer des 1. FC Magdeburg, Martin Geisthardt. Es sei von zentraler Bedeutung, zeitnah die Möglichkeit zu erhalten, den Trainingsplatz in Eigenregie zu modernisieren.

FCM weiter im Aufstiegsrennen

Auch Cheftrainer Christian Titz und Sportchef Otmar hatte die miserablen Trainingsbedingungen vor allem im Winter scharf kritisiert. "Die Infrastruktur für den Trainings- und Spielbetrieb ist völlig unzureichend", hatte Schork gesagt.

Nun gibt es Licht am Ende des Tunnels - und die Aussicht auf professionellere Bedingungen, die der FCM bei einem möglichen Bundesliga-Aufstieg in jedem Fall benötigt. Vier Spieltage vor Schluss belegen die Sachsen-Anhalter im engen Aufstiegsrennen den Relegationsplatz und können am Freitagabend (18:30 Uhr im Audiostream und Ticker) auswärts bei Hertha BSC den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen.

SpiO/dpa